Iznenađenje u Borkovačkoj dolini: Sloven izbacio Vojvodinu iz Kupa Srbije

Fudbaleri rumskog Slovena priredili su veliko iznenađenje u 1/16 finala Kupa Srbije. Rumljani su na svom terenu u Borkovačkoj dolini savladali novosadsku Vojvodinu rezultatom 1:0 i izborili plasman u osminu finala.

Jedini strelac na utakmici bio je Aleksandar Gajinov, koji je u 29. minutu postigao gol za veliku pobedu Slovena.

Sloven – Vojvodina 1:0 (1:0)

Ruma, stadion u Borkovačkoj dolini, gledalaca: 1000, sudija: Stefan Jeknić, pomoćnici: Aleksa Bibin i Nikola Kostić, četvrti sudija: Marko Bura, strelac: Gajinov u 29. minutu za Sloven, žuti kartoni: Mojsilović, Gajinov, Maksimović, Korać (Sloven), Zukić, Petrović (Vojvodina)

Sloven: Kožul, Mojsilović, Bašanović, Jovović, Adamović (od 64. Jandrić), Perošević, Gajinov (od 64. Cenić), Mitrović (od 69. Ćorković), Pavlović (od 84. Mihajlović), Maksimović, Cvetković, Trener: Jovan Golić

Vojvodina: Gočmanac, Crnomarković (od 69. Mašović), Mitrović (od 46. Milovanović), Zukić, Petrović, Kokanović (od 60. Đakovac), Nikolić, Suč, Sukačev, Ranđelović, Mulahusejnović (od 76. Boškan), Trener: Marko Savić

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