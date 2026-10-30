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Izgradnja mosta preko reke Save kod Sremske Rače bliži se kraju
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Izgradnja mosta preko reke Save kod Sremske Rače bliži se kraju

30. oktobar 2026. godine

Novi most preko Save kod Sremske Rače i deonica auto-puta Kuzmin–Sremska Rača biće dostupni vozačima kada budu završeni svi neophodni radovi i ispunjeni uslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja. Sa druge strane Save ubrzano se završava i privremena pristupna saobraćajnica, koja će novi most povezati sa postojećim putem Rača–Bijeljina, čime će biti uspostavljena veza nove saobraćajnice sa putnom mrežom Republike Srpske.

Deonica Kuzmin–Sremska Rača duga je oko 18 kilometara i deo je budućeg putnog pravca Beograd–Sarajevo. Njena trasa počinje kod Kuzmina, na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, gde se novi auto-put povezuje sa postojećim auto-putem Beograd–Zagreb, a zatim nastavlja prema Bosutu i Sremskoj Rači. Na Savi je izgrađen novi most, preko kojeg će saobraćaj biti usmeren ka Republici Srpskoj i dalje prema Bijeljini.

Nova saobraćajnica projektovana je kao auto-put sa dva odvojena kolovoza, sa po dve vozne i jednom zaustavnom trakom u svakom smeru, dok je projektovana brzina do 130 kilometara na čas. Njenim otvaranjem značajno će se promeniti saobraćajna slika ovog dela Srema, jer će Kuzmin dobiti direktnu vezu sa novim mostom preko Save, a preko njega i sa putnim pravcem ka Bijeljini i Sarajevu.

Pored novog mosta i auto-puta, pažnju privlači i budući režim korišćenja postojećeg graničnog prelaza Rača. Nakon početka rada novog integrisanog graničnog prelaza, stari prelaz trebalo bi da ostane u funkciji, ali kao prelaz nižeg ranga, namenjen pre svega ljudima koji žive na ovom području i svakodnevno prelaze granicu. Glavni međunarodni saobraćaj bio bi usmeren preko novog integrisanog prelaza i novog mosta.

foto: Putevi Srbije d.o.o

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