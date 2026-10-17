CENTAR ZA CARSKI NEKTAR (II): Bogata istorija nije slučajnost

Piše: Nedeljko Terzić

Zapis o selu na Fruškoj gori gde je rimski car Marko Aurelije Prob doneo i zasadio prvu vinovu lozu u našim krajevima

„U podnožju Fruške gore, rimske Alme Mons (Blagoslovene gore) u gradu Sirmijumu, rodio se jedan od najvećih vladara Rimske imperije Marko Aurelije Prob, a jedno od njegovih besmrtnih dela predstavlja prva vinova loza u Fruškoj gori zasađena oko 280. godine lično carevom rukom. Taj znameniti rodonačelnik vinogradarstva, ne samo našeg, razbio je ustvari vekovni monopol koji je imala Italija u gajenju vinove loze i prodaje vina. Od tog trenutka bilo je dozvoljeno svim evropskim provincijama: Galiji, Hispaniji i Panoniji, da slobodno sade vinovu lozu i proizvode vino. Prob je odabrao pravo mesto za prve vinograde: sunčane padine Fruške gore, a posle toga i današnji smederevski kraj. A kad su nabrekli čokoti, potekli su darovi Baha i Dionisa.

Ta razuzdana i podsticajna božanstva stekla su toliku popularnost u našim krajevima da ih nalazimo u najranijem fresko-slikarstvu, u slobodnoj skulpturi i na reljefnim ukrasima na svim antičkim lokalitetima. Ona igraju, pevaju i luduju sa Satirima i Nimfama i nose poruke blaženstva i ljubavi. Nije ni malo slučajno što je u fruškogorskom selu Šuljmu otkopan vinski pehar iz četvrtog veka naše ere s klasičnim tekstom: ”Uzmi u ruku pehar, ispij ga i nazdravlje!” Ova tvrdnja vrsnog arheologa, dr Petra Miloševića, uistinu ima mnogo osnova, da se s pravom kaže – prva vinova loza zasađena je na Šuljamačkoj glavici i svojim rukama nju je zasadio veliki rimski car Marko Aurelije Prob. I vekovi koji će kasnije uslediti, sve do današnjih dana, govore u prilog o velikom poštovanju vinove loze običajima čuvanja vinograda, berbe grožđa i pravljenja vina, ulozi vinarica – devojaka koje gaze grožđe u velikim bačvama, što je zasigurno običaj iz ranog srednjeg veka ili baš iz vremena Rimljana. Vinogradi, dakle, i vino osvajaju veoma brzo ove krajeve, a najviše hvaljena i najlepša vina pravljena su u fruškogorskim manastirima. I opet je istorija na strani Šuljma.

Pouzdano piše dr Olga Zirojević koja u svom delu “Posedi fruškogorskih manastira” (Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Vojvodine, Novi Sad 1992. godine) navodi i podatke o postojanju Manastira Šuljam. “Manastir pod ovim imenom zabeležen je u najranijem turskom popisu Srema (1546). Tada su njegova godišnja davanja iznosila 50 akči. Dvadeset godina kasnije, navodi se i ime njegovog patrona Sv. Dimitrija. Manastir se upisuje uz istoimeno selo, što bi moglo ukazivati na njegovu privremenu zapustelost, koja je očigledno duže potrajala, jer se ni u popisu iz 1578. ne beleži otkup. Do oživljavanja manastira dolazi, međutim, u vremenu od 1588. do 1595. godine. Tada je Šuljam posedovao, u svom sinoru, vinograd, bašte, livade i njive koje je obrađivao, a za uzvrat plaćao, na ime ušura i resmova, 500 akči godišnje”.

Jedna izuzetna ličnost ostavila je mnoge pisane tragove o vinogradarstvu i vinu. To je Zaharija Orfelin, koji se kako je utvrđeno krije u ovom pseudonimu, jer su mu ime i prezime drugačiji. Rođen je u Vukovaru 1726. godine, a umro u Novom Sadu 19. januara 1785. Za njega je vezivano više vrlina i zanimanja, te je on zabeležen kao književnik, istoričar, jezikoslovac, bakrorezac i kaligraf. Jedno od njegovih značajnih dela je knjiga “Iskusni podrumar” koju je štampao u Beču (Austrija) 1783. godine dok je bio korektor u štampariji Josifa Kurtsbeka. Tada mu se ukazala prilika i ostavio je pokoljenjima jedno veliko i tematski neobično delo. Proučavao je vinogorja, način pravljenja i vrste vina upravo ovde u središnjem delu Fruške gore, dakle tu gde je i rimski car Prob započeo i razvio vinogradarstvo. Orfelinova knjiga je zabeležena kao najplemenitije štivo namenjeno širenju znanja o vinu i vaspitanju ukusa.

Šuljam kao jedno od manjih sela u ovom delu Srema imao je poseban odnos prema vinogradarstvu i vinu. To iskonsko, građeno tradicijom više od sedamnaest vekova, ostavljalo je traga sve do iza Drugog svetskog rata. Nije bilo kuće u selu, nije bilo porodice a da nije imala makar četvrt jutra vinograda baš na Glavici, a nekolicina domaćina gajila je lozu tik uz prve kuće, odone strane, ili poslednje kad se ide od Velikih Radinaca. Vinogradi su dosezali i pod Velike Radince. Da li su i znali otkud prva vinova loza? Pa i nisu, ali su poštovali tradiciju koja se prenosila u svakom nastavku porodice. Stariji Šuljamci su uvek umeli da kažu:”Vinograda i vina ovde ima oduvek”. A to znači ko zna od kada, jer nema lepšeg i opuštenijeg života od pudarine, čuvanja vinograda do pred samu berbu.

Velika slava Svetog Pantelejmona (u narodu Pantelije) čiji izvor s odlikama lekovite vode Šuljamci čuvaju i neguju do današnjih dana, ali se s pravom može reći da je to vodica, onakva kakve danas u svojim posedima imaju aktivni fruškogorski manastiri, što ide u prilog o takvom Božjem hramu nekad i u ovom selu. Šuljamačka slava svakog 9. avgusta na Dan Svetog Pantelejmona, Pantelije kako u selu govore, uvek je trajala nekoliko dana, odnosno dan ranije počnu da dolaze gosti, pa je onda dan slave i naravno pojutarje, koje je sutradan. Tih dana Šuljam je imao toliko gostiju da je uvek bilo dve trećine gostiju sa strane u odnosu na domaćine. Na trpezi bivalo je obavezno rakije, pečenja i vina, belog i tamnog, oporog, kiselkastog i slatkog. Ovo slatko posebno se pravilo. A onda se pojaviše pivo i razna industrijska, kako kažu Šuljamci, ofarbana pića. Vino je potiskivano u drugi plan, kada su videli da mogu da kupuju flaširano vino Šuljamci su sve manje interesovanja imali za vinograde. Čokoti su vađeni, vinogradi uništavani, parcele prodavane za vikendice. Doduše i stari Rimljani su u ovom delu imali svoje poljske vile, ali su gajili uz njih vinovu lozu.

Da se sad kojim slučajem Marko Aurelije Prob prošeta severnim bedemom i da vidi šta je ostalo od njegovog vinogorja, sigurno bi okrenuo glavu na drugu stranu. A skoro, sve do juče, nije bilo seoskog gazdinstva bez vinograda, što je upravo Prob ostavio u nesebično nasledstvo da može da ga ima svako, a nije ni bilo kuće bez vinjage ili čardaklije. Što za hladovinu, što za poštovanje carskog nektara.

P.S. (post scriptum – posle napisanog)

Ako neko ne veruje kazivanjima o vinu, onda ono nabolje govori istinu o sebi. U jednom polemičkom tekstu u „Politici“ novembra 1999. više je to bila ispravka već napisanog, u reportaži poznatog reportera ovog lista Bogdana Ibrajtera koji je naveo da je Probus zasadio vinovu lozu kod sela Divoš u Sremu, dr Petar Milošević daje objašnjenje da u to, antičko vreme, Divoš nije ni postojao. On kaže: „U stvari, mnoga sela u Fruškoj gori (Alma) smatraju da je Prob baš u njima zasadio vinovu lozu, što su samo puka nagađanja. Najverovatnije da je to bilo na brežuljku Glavica, iznad sela Šuljma, gde je ranije otkriveno veliko rimsko poljoprivredno imanje.“

Povezuju se neka kazivanja i sa selom Sviloš koje je blizu Banoštora, nekadašnjeg rimskog vojnog utvrđenja Bononia, doduše danas čuvenog vinogradarskog kraja, mada još nije utvrđeno koji je deo Frške gore najčuveniji po vinovoj lozi. Ipak, valja ispiti čašu vina u stilu latinske izreke „In vino veritas – U vinu je istina“ i predati se na volju arheološkoj viziji onog vremena. Sirmijum je bio na glavnom drumu imperije, vinovu lozu doneo je u ovu prestonicu njen car Prob. On se opredelio da na najlepšem južnom brdu Fruške gore zasadi lozu koju je sunce obasjavalo tokom celog dana, a on je mogao da je vidi sa severnog bedema prestonice, onako kao na dlanu.

Uostalom, car je car, a to je Prob, on je rukom pokazao gde će biti vinogradi, to u prostoru gde su okolo već postojala poljoprivredna imanja i poljske vile vladara i veleposednika. I dan-danas Smederevci kažu da je vinova loza stigla u njihove krajeve od Sirmijuma, sa Fruške gore. Sorte grožđa tamošnje i ovdašnje to najbolje potvrđuju.

Zaista: „In vino veritas!“

Fotografije: Luka Tešić

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