Srem trijumfom nad Beogradom obezbedio opstanak

Petak, 06. mart 2026. Sportska hala Mitrovačke gimnazije-Sremska Mitrovica (Gledalaca: 150)

Sudije: Barišić Ivana – Očenaš Jan

GŽOK Srem : ŽOK Beograd 3:0 (25/10 25/17 25/15) 75:42

Mitrovačke odbojkašice su u petak odigrale veoma važan meč u kome je pobeda garantovala siguran opstanak. Ekipa Nikole Kaprica je, ako se uopšte to i dovodi u pitanje, korak bliže sigurnom opstanku u Superligi. U direktnom duelu sa konkurentnom ekipom Beograda, Srem je bio na visini zadatka.

U sva tri odigrana seta Mitrovčanke su dokazale da su u ovom trenutku kvalitetnija ekipa, ali se čini da je iskustvo ovog puta napravilo najveću razliku. A u prilog tome govori i rezultat, pošto Beograd nije uspeo da se psihički, a ujedno ni rezultatski, vrati u meč, nakon što mu je rival u prvom setu prepustio svega deset poena, što je uticalo i na dalji tok meča – 3:0 (25:10, 25:17, 25:15).

Srem je meč počeo sa trenutno najboljom mogućom postavom Petrović i Skočajić na poziciji srednjih blokerki, Mina Mihajlović i Krstajić na prijemu, korektorka Babalj, tehničarka Šušić i libero Stanković.

Mitrovčanke su izrazito dobre bile u napadu gde su se naročito istakle Babalj i Mihajlović, a nadigrale su gošće u bloku 11:7 i sa servisima 7:0. Odbojkašice Srema su najzad ušle u dobar ritam, a u narednom 20. kolu Superlige Srbije gostuju ekipi Tent-a u Obrenovcu neporaženoj u ovoj sezoni

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.