Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja od 9. do 15. marta
5. mart 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da će od 9. do 15. marta, u 34 države članice organizacije ROADPOL (Evropska mreža saobraćajnih policija) biti sprovedena pojačana kontrola saobraćaja, a akcenat će biti na otkrivanju prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilima.

Ova akcija ima za cilj unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanje svesti o značaju upotrebe sigurnosnog pojasa, koji predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite u slučaju saobraćajne nezgode.

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa i dalje predstavlja jedan od najvećih problema bezbednosti saobraćaja u Srbiji, jer na godišnjem nivou, u saobraćajnim nezgodama, život izgubi više od 100 osoba.

Tokom prošle godine, saobraćajna policija je sankcionisala više od 150.000 vozača zbog ove vrste prekršaja, kao i više od 8.000 vozača i suvozača zbog nepropisnog prevoženja dece u vozilu.

MUP još jednom apeluje na sve vozače i putnike da dosledno koriste sigurnosni pojas na svim sedištima u vozilu, kao i da decu prevoze isključivo u skladu sa propisima, uz upotrebu odgovarajućih dečjih sedišta i sigurnosnog pojasa.

