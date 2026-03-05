JKP Vodovod: Sanacijom kvarova do smanjenja gubitaka

Smanjenje gubitaka i racionalna potrošnja vode jedan je od najvažnijih zadataka JKP „Vodovod“. Sanacije oštećenih cevovoda direktno utiču na efikasnije upravljanje celokupnim sistemom vodosnabdevanja. Pored očuvanja vodnih resursa, na ovaj način se značajno smanjuju troškovi crpljenja, prerade i distribucije vode, kao i potrošnja električne energije, navodi se iz ovog preduzeća.

Grad Sremska Mitrovica je pokrivena sa 420 km vodovodne mreže na kojoj ima oko 31 hiljada priključaka. Kanalizaciona mreža duga je 215 km. Do kraja godine, nakon izvršenih radova biće evidentno produženje ove dve mreže za još dva do tri metra. Po zastupljenosti materijala dominantni su azbest-cementni cevovodi, stari i po nekoliko decenija, na nekim mestima i preko 50 godina. Upravo tom dotrajalošću infrastrukture opterećena je stabilnost vodovodnog sistema, jer su oštećeni cevovodi najveći uzročnici curenja. Takvo stanje može da traje godinama, a voda je vidljiva tek kada izbije na površinu. Za to vreme, povećavaju se gubici pijaće vode. Ti gubici nisu zanemarljivi i zato je rešavanje ovih problema važno i u ekonomskom i u smislu kvaliteta vodosnabdevanja.

Prema rečima Dragana Despotovića, v.d. direktora JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica na ovako dugačkoj mreži kakva je naša gubitaka u sistemu uvek ima, ali ih je potrebno svesti na donje minimume.

-Sve što prelazi 15-20 odsto gubitaka predstavlja veliki problem. Kod nas je taj problem izraženiji, čak je 44 odsto gubitaka u odnosu na ukupno isporučenu količinu vode sa Izvorišta. Ušli smo u fazu ozbiljnijeg rešavanja tog problema. Već mesec dana intenzivno radimo na ispitivanju mreže i pronašli smo ozbiljne kvarove na jednom potesu na manđeloškom putu koji uzrokuje gubitak od 7 litara vode u sekundi. To odgovara letnjoj potrošnji dva manja mesta u našoj Opštini. Sanacija kvara je upravo uspešno završena i taj posao nastavljamo na drugim lokacijama – rekao je v.d. direktora Despotović.

Kvarovi se pojavljuju kako na magistralnim vodovima, koji su većeg prečnika, tako i na sekundarnim vodovima i lokalnim mrežama. Ekipe „Vodovoda“ su na terenu svakodnevno i ulažu velike napore da zaustave svako oticanje vode.

Intervencije na vodovodnoj mreži su često i one hitne koje zahtevaju brzu reakciju. Gde god uslovi na terenu to dozvoljavaju, intervencije se rade pod pritiskom i nema potrebe za prekidom vodosnabdevanja. Za veće sanacije kvara potrebno je oko 2 sata, a za manje do sat vremena. Uzrok je uglavnom starost cevovoda, ali i oštećenje vodovodnih cevi od strane trećih lica koja izvode neke druge infrastrukturne radove.

Iz JKP „Vodovod“ podsećaju potrošače da kvarove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i druge probleme mogu prijaviti Korisničkom servisu na broj telefona 626-200, putem e-maila vodovodsm_pr@mts.rs, kao i lično u kontaktu sa inkasantima koji rade očitavanje vodomera.

