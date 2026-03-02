  • ponedeljak, 2. mart 2026.
Dva zlata, srebro i bronza za Judo klub LSK u Srbobranu
Sport
0 Komentara

2. mart 2026. godine

Judo klub LSK iz Laćarka nastavio je niz uspeha nastupom na međunarodnom turniru održanom u Srbobran, koji je organizovao Judo klub Turija iz Turije, a na kojem je učestvovalo čak 547 takmičara iz Srbije, Mađarske, Rumunije, Moldavije, Republike Srpske i Hrvatske.

U jakoj konkurenciji, klub iz Laćarka nastupio je sa 10 takmičara i osvojio ukupno četiri medalje, potvrdivši još jednom kvalitet rada i posvećenost svojih sportista.

Najsjajnija odličja osvojili su Antonić Petar i Obrat Viktor, koji su se okitili zlatnim medaljama, dok je Opačić Dimitrije stigao do srebra. Bronzanu medalju osvojila je Antonić Nevena.

Ostali takmičari laćaračkog kluba ostavili su srce na tatamiju i pružili borbene i kvalitetne nastupe, ali su ovoga puta, uz malo nedostatka sportske sreće, ostali bez medalja.

Novi uspesi potvrđuju da Laćarci nastavljaju kontinuitet dobrih rezultata i uspešno predstavljaju svoj klub i mesto na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

