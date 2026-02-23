Uskoro kreću radovi na izgradnji kanalizacije u Karlovčiću

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je danas ugovor sa izvođačem radova na izgradnji kanalizacione mreže u Karlovčiću, a potpisivanju je prisustvovao i predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić.

Po rečima predsednika Đokića u pitanju je vakuumska kanalizaciona mreža duga nešto više od 22 km, koja će biti priključena na prečistač otpadnih voda u Šimanovcima.

-Zahvaljujući sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine došli smo i do realizacije projekta kanalizacione mreže u Karlovčiću, čiji radovi uskoro započinju. Ovo naselje je jedno od četiri naselja u našoj opštini bez kanalizacione mreže, a pripremljena je projektno-tehnička dokumentacija i za Kupinovo, Obrež i Ašanju. Privode se kraju kanalizacije u Brestaču, Ogaru i Sremskim Mihaljevcima, a završili smo izgradnju u Prhovu, Popincima i Deču. Trudimo se i nadamo se da ćemo uz podršku Ministarstva biti prva opština u Srbiji koja će biti kompletno pokrivena kanalizacionom mrežom. Moram još jednom da naglasim, da ni jedna kap fekalija koja uđe u ovu kanalizacionu mrežu ne odlazi u kanale i bare, jer sve ide u prečistače otpadnih voda – naglasio je predsednik Đokić.

Vrednost radova na izgradnji kanalizacione mreže u Karlovčiću iznosi više od 575 miliona dinara koje finansira Ministarstvo. Opština Pećinci je kao investitor obezbedila projektno-tehničku dokumentaciju sa svim potrebnim dozvolama za izvođenje radova, a za izradu projektno-tehničke dokumentacije pećinačka lokalna samouprava je iz sopstvenog budžeta izdvojila 6 miliona dinara.

Izvor/foto: pecinci.org

