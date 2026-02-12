Prijatniji boravak i manji troškovi u školi u Ogaru

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić i njegov zamenik Zoran Vojkić posetili su, 10. februara, područnu školu u Ogaru Osnovne škole “Slobodan Bajić Paja” Pećinci, zajedno sa direktorom kompanije JUB Srbija Vladanom Milovanovićem, gde ih je dočekala direktorka pećinačke škole Milijana Srdić. Povod za posetu bili su upravo završeni radovi na postavljanju termoizolacije na objektu škole i uređenje fasade.

On je tom prilikom rekao da je kompletan materijal za izolaciju i fasadu donirala kompanija JUB Srbija, a da je Opština Pećinci finansirala radove i postavila oluke vrednosti blizu 2 miliona dinara.

-Velika zahvalnost kompaniji JUB, kao društveno-odgovornoj kompaniji, koja je donirala kompletan materijal za ovu školu. Tu nije kraj. Kompanija JUB će donirati i materijal za školu u Šimanovcima, a sa radovima krećemo čim vremenske prilike dozvole. Trudićemo se i ubuduće da svaka škola u našoj opštini bude kao ova ogarska, kao ona u Kupinovu, Karlovčiću, i da deca imaju idealne uslove za učenje – rekao je predsednik Đokić.

Direktor Milovanović je istakao da kompanija JUB društveno-odgovorne akcije sprovodi povodom velikog jubileja – 150 godina postojanja kompanije.

-Planirali smo da sprovedemo značajan broj društveno-odgovornih aktivnosti u državama u kojima postojimo, a pre svega usmerenih ka lokalnoj zajednici. Ovde u Srbiji opredelili smo se da najveći broj tih aktivnosti bude usmeren ka najmlađima, ka deci, zato što iskreno verujemo u to da deca predstavljaju osnov za budućnost i za razvoj bilo koje lokalne zajednice. U tom kontekstu smo se u saradnji sa lokalnom samoupravom odlučili da učestvujemo u projektu energetske sanacije osnovne škole u Ogaru, tako što smo donirali naš fasadni sistem, čijom ugradnjom smatramo da smo značajno unapredili prostor u kome đaci i zaposleni svakodnevno borave – izjavio je Milovanović.

Osnovnu školu u Ogaru pohađa 50 učenika, raspoređenih u četiri razreda i četiri odeljenja.

-Ove godine svi đaci rade u prvoj smeni, u četiri učionice. Zahvaljujući zajedničkom trudu i radu lokalne samouprave, naše škole i donaciji JUBa, urađena je fasada na našoj školi, postavljeni su oluci, a tokom ove godine se radi nabavka za gasni kotao u školi, tako da bi sledeće godine trebalo da se poboljšaju uslovi kada je u pitanju grejanje – kazala je direktorka Srdić.

Pored veće udobnosti za učenike i zaposlene u školi u Ogaru očekuju se i značajne uštede u energiji utrošenoj za zagrevanje i rashlađivanje prostora.

Izvor: www.pecinci.org

