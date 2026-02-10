  • utorak, 10. februar 2026.
Inđijski „Ingrin“stvara uslove za razvoj Regionalnog centra za upravljanje otpadom
Inđijski „Ingrin“stvara uslove za razvoj Regionalnog centra za upravljanje otpadom

Početak nove faze razvoja Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Ingrin“ u Inđiji ozvaničen je tokom posete ministarke zaštite životne sredine Sare Pavkov. Direktor Javnog preduzeća „Ingrin“ Dejan Vasić rekao je da je potpisivanje ugovora sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine izuzetno značajan korak za Javno preduzeće „Ingrin“ i za čitavu opštinu Inđija.

-Podrška koja je obezbeđena kroz evropske fondove omogućiće nam da unapredimo postojeće kapacitete regionalne deponije, primenimo savremene standarde upravljanja otpadom i stvorimo uslove da „Ingrin“ u perspektivi postane pravi regionalni centar za upravljanje otpadom, istakao je Vasić.
Projekat će obuhvatiti pet lokalnih samouprava Inđiju, Irig, Pećince, Staru Pazovu i Sremske Karlovce, a u sistem upravljanja otpadom u skladu sa evropskim standardima biće uključeno više od 140.000 građana.

