„Znamenite žene Kupinika“ u četiri sremske opštine

Kulturni centar „Pećinci“ pod pokroviteljstvom Pokrajinkog sekretarijata za kulturu, javno infromisanje i odnose s verskim zajednicama i Opštine Pećinci nastavlja sa uspešnim edukativnim projektom „Znamenite žene Kupinika – serija predavanja“, koji ima za cilj istraživanje i predstavljanje uloge žena u istoriji Srbije u periodu od druge polovine 15. do polovine 16. veka. Projekat posebno ističe doprinos vladarki iz porodice Branković: Barbare Frankopan, Angeline Branković i Jelene Jakšić.

Projekat je prošle godine obuhvatio publiku u Sremskoj Mitrovici, Rumi i Pećincima (Kupinovo), a ove godine predavanja će biti realizovana u Sremu po sledećem rasporedu:

SREDA, 3. decembar 2025. god., 19č – Narodna biblioteka „Dr Đorđe Natošević“, Inđija

PETAK, 5. decembar 2025. god., 19č – Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, Stara Pazova

SREDA, 10. decembar 2025. god., 19č – Srpska čitaonica, Irig

PETAK, 12. decembar 2025. god., 19č – Narodna biblioteka „Simeon Piščević“, Šid

Predavanja će voditi stručnjaci iz oblasti istorije, srednjovekovne književnosti i arheologije: profesorka istorije Snežana Božanić, profesor dr Svetlana Tomin i arheolog Perica Odobašić, a moderator predavanja biće kulturolog Nikolina Odobašić.

Projekat „Znamenite žene Kupinika“ ima izuzetan značaj jer istražuje i promoviše doprinos žena u formiranju kulturnog, političkog i društvenog identiteta Srbije u periodu srednjeg veka.

Ovakvi programi podstiču kritičko mišljenje, afirmišu rodnu ravnopravnost i omogućavaju publici da sagleda istoriju kroz perspektivu koja je često zanemarena. Projekat takođe jača lokalni kulturni identitet i doprinosi obrazovanju mladih i široj javnosti o značaju istorijskog nasleđa.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.