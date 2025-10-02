Inicijativa za dodelu Plakete grada Sremska Mitrovica

Odbor za nagrade i priznanja Skupštine Grada donela je zaključak kojim se otvara javni poziv za podnošenje inicijativa za dodelu Plakete Grada za 2025. godinu.

Plaketa Grada dodeljuje se pravnim licima i građanima koji su se posebno istakli svojom delatnošću na humanitarnom, kulturnom i drugom planu.

-Nagrada podrazumeva uručenje diplome.

Inicijativu za dodelu nagrada i drugih priznanja pokreću preduzeća, ustanove, organizacije i građani.

Obrazložene pismene inicijative za dodelu Plakete Grada se podnose ovom Odboru, putem Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu, zaključno sa 15.10.2025. godine.

