  • četvrtak, 2. oktobar 2025.
Inicijativa za dodelu Plakete grada Sremska Mitrovica
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Inicijativa za dodelu Plakete grada Sremska Mitrovica

2. oktobar 2025. godine

Odbor za nagrade i priznanja Skupštine Grada donela je zaključak kojim se otvara javni poziv za podnošenje inicijativa za dodelu Plakete Grada za 2025. godinu.

Plaketa Grada dodeljuje se  pravnim licima i građanima koji su se posebno istakli svojom delatnošću na humanitarnom, kulturnom i drugom planu.

-Nagrada podrazumeva uručenje diplome.

Inicijativu za dodelu nagrada i drugih priznanja pokreću preduzeća, ustanove, organizacije i građani.

Obrazložene pismene inicijative za dodelu Plakete Grada se podnose ovom Odboru, putem Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu, zaključno sa 15.10.2025. godine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Normalizovano vodosnabdevanje u delu Ulice Žrtava fašizma
categories_image
Javni poziv za ostvarivanje prava na premiju za mleko u trećem kvartalu
categories_image
U Laćarku 37 domaćinstava priključeno na novu kanalizacionu mrežu
categories_image
Saobraćaj u Pavlovačkoj do kraja oktobra
categories_image
Opštinska smotra likovnog stvaralaštva u znaku veterana
categories_image
Ponovo radi „pauk“ u Inđiji
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Stara Pazova

VUČIĆ U PAZOVI: Ceremonija povod...

categories_image

Vesti | Pećinci

Raste broj zaraženih koronom u o...

categories_image

Vesti

Više stipendija za brucoše

categories_image

Vesti | Šid

Akcija privođenja ilegalnih migr...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt