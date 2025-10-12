Dečija nedelja u bojama mašte

U Mesnoj zajednici „29. novembar“ obeležena je Dečija nedelja. Mališani su, pod sloganom „Imam pravo da se igram, da se smejem, maštam, stvaram i u bolji svet pretvaram!“ crtali, razgovarali i družili se uz puno radosti i kreativnosti.

-Naši dragi gosti iz vrtića „Čarolija“, Udruženja građana „Moj svet“ i svi drugari koji su nam se pridružili uneli su još više osmeha, boja i ljubavi u ovaj dan. Hvala svima što ste nam pomogli da ovaj susret bude pravi praznik drugarstva, tolerancije i zajedništva – rekla je Vanja Vetmić, predsednica MZ “29. novembar”.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.