  • sreda, 1. oktobar 2025.
Četiri osobe povređene u saobraćajnim nezgodama
Servis
0 Komentara

Četiri osobe povređene u saobraćajnim nezgodama

1. oktobar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Šida, registrovano je pet saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri osobe povređene.

