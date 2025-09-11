Uoči velikog jubileja-na red došlo renoviranje bioskopskesale

Ruma-Kulturni centar “Brana Crnčević” Ruma ove jeseni

trebalo bi nizom programa obeleži veliki jubilej, četiri decenije od izgradnje

objekta i osnivanja ustanove. Stoga je i usvojen Plan rada za narednu godinu

ništa manje ambiciozan u odnosu na ovu.



-Trudićemo se da krajem oktobra i početkom novembra na

dostojan način obeležimo jubilej naše ustanove koja je osnovana i započela

sa radom zahvaljujući građanima Opšptine Ruma koji su sredstvima

samodoprinosa podigli jedan velelepni objekat tada predstavljen kao objekat za sadašnjost i budućnost. Tada na otvaranju su bili organizovani raznovrsni

programi, estradni, operski, baletski, pozorišni i muzički sa

vrhunskim glumačkim i muzičkim imenima. Tako se i mi danas moramo

potruditi da održimo kvalitet tih programa i nastojaćemo da to učinimo i u

2026. godini, pa je i naš plan usklađen upravo sa tom namerom. Tu su

pozorišne predstave pozorišnih kuća sa kojima godinama sarađujemo, zatim

poznata muzička i imena iz sveta likovne umetnosti, onako kako smo i

ranije radili i naučili našu publiku, rekla je Katarina Filipović,

direktorka Kulturnog centra “Brana Crnčević” Ruma.





Podsetimo da 2025.nije samo godina jubileja kada je

osnivanje u pitanju. Ovo je godišnjica kada se obeležava 15 godina programa Čaj u 8, 25 godina rumskog Likovnog salona i 30 godina Festivala tamburaških orkestara.



Uoči obeležavanja jubileja ustanovu čeka još jedna velika

rekonstrukcija. Nakon velike, na red je došla i mala bioskopska sala.



-Od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno

informisanje i odnose sa verskim zajednicama smo dobili četiri

miliona dinara kako bismo renovirali bioskopsku salu koja ima 260 mesta.

Sva sedišta ćemo presvući novim štofom i zamenićemo podove, ali i

podove u glumačkom salonu koji se nalazi u blizini, gde borave glumci i

umetnici, svi koji kod nas nastupaju i oni treba da imaju bolje i lepše uslove

za rad. Nadamo se da će se radovi završiti u novembru, dodala je Katarina

Filipović.



Projekat „Godina velikih jubileja–bolji prostor za bolje

sadržaje“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne

odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.















