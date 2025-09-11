Uoči velikog jubileja-na red došlo renoviranje bioskopskesale

  • četvrtak, 11. septembar 2025.
Ruma-Kulturni centar “Brana Crnčević” Ruma ove jeseni
trebalo bi nizom programa obeleži veliki jubilej, četiri decenije od izgradnje
objekta i osnivanja ustanove. Stoga je i usvojen Plan rada za narednu godinu
ništa manje ambiciozan u odnosu na ovu.

-Trudićemo se da krajem oktobra i početkom novembra na
dostojan način obeležimo jubilej naše ustanove koja je osnovana i započela
sa radom zahvaljujući  građanima Opšptine Ruma koji su sredstvima
samodoprinosa podigli jedan velelepni objekat tada predstavljen kao objekat za sadašnjost i budućnost.  Tada na otvaranju su bili organizovani raznovrsni
programi, estradni, operski, baletski, pozorišni  i muzički  sa
vrhunskim glumačkim i muzičkim imenima. Tako  se i mi danas moramo
potruditi da održimo kvalitet tih programa i nastojaćemo da to učinimo i u
2026. godini, pa je i naš plan  usklađen upravo sa tom namerom. Tu su
pozorišne predstave pozorišnih kuća sa kojima godinama sarađujemo, zatim 
poznata muzička i imena iz sveta likovne umetnosti, onako  kako smo i
ranije radili i naučili našu publiku, rekla je Katarina Filipović, 
direktorka Kulturnog centra “Brana Crnčević” Ruma.



Podsetimo da 2025.nije samo godina jubileja kada je
osnivanje u pitanju. Ovo je godišnjica kada se obeležava 15 godina programa Čaj u 8, 25 godina rumskog Likovnog salona i 30 godina Festivala tamburaških orkestara.

Uoči obeležavanja jubileja ustanovu čeka još jedna velika
rekonstrukcija. Nakon velike, na red je došla i mala bioskopska sala. 

-Od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu,  javno
informisanje i odnose sa verskim zajednicama  smo dobili  četiri
miliona  dinara kako bismo renovirali bioskopsku salu koja ima 260 mesta.
Sva sedišta ćemo presvući novim štofom i zamenićemo podove, ali i 
podove  u glumačkom salonu koji se nalazi u blizini, gde borave glumci i
umetnici, svi koji kod nas nastupaju i oni treba da imaju bolje i lepše uslove
za rad. Nadamo se da će se radovi završiti u novembru, dodala je Katarina
Filipović.

ProjekatGodina velikih jubilejabolji prostor za bolje
sadržaje“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma.
Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne
odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

 


