Uoči velikog jubileja-na red došlo renoviranje bioskopskesale

Ruma-Kulturni centar “Brana Crnčević” Ruma ove jeseni
trebalo bi nizom programa obeleži veliki jubilej, četiri decenije od izgradnje
objekta i osnivanja ustanove. Stoga je i usvojen Plan rada za narednu godinu
ništa manje ambiciozan u odnosu na ovu.
-Trudićemo se da krajem oktobra i početkom novembra na
dostojan način obeležimo jubilej naše ustanove koja je osnovana i započela
sa radom zahvaljujući građanima Opšptine Ruma koji su sredstvima
samodoprinosa podigli jedan velelepni objekat tada predstavljen kao objekat za sadašnjost i budućnost. Tada na otvaranju su bili organizovani raznovrsni
programi, estradni, operski, baletski, pozorišni i muzički sa
vrhunskim glumačkim i muzičkim imenima. Tako se i mi danas moramo
potruditi da održimo kvalitet tih programa i nastojaćemo da to učinimo i u
2026. godini, pa je i naš plan usklađen upravo sa tom namerom. Tu su
pozorišne predstave pozorišnih kuća sa kojima godinama sarađujemo, zatim
poznata muzička i imena iz sveta likovne umetnosti, onako kako smo i
ranije radili i naučili našu publiku, rekla je Katarina Filipović,
direktorka Kulturnog centra “Brana Crnčević” Ruma.
Podsetimo da 2025.nije samo godina jubileja kada je
osnivanje u pitanju. Ovo je godišnjica kada se obeležava 15 godina programa Čaj u 8, 25 godina rumskog Likovnog salona i 30 godina Festivala tamburaških orkestara.
Uoči obeležavanja jubileja ustanovu čeka još jedna velika
rekonstrukcija. Nakon velike, na red je došla i mala bioskopska sala.
-Od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno
informisanje i odnose sa verskim zajednicama smo dobili četiri
miliona dinara kako bismo renovirali bioskopsku salu koja ima 260 mesta.
Sva sedišta ćemo presvući novim štofom i zamenićemo podove, ali i
podove u glumačkom salonu koji se nalazi u blizini, gde borave glumci i
umetnici, svi koji kod nas nastupaju i oni treba da imaju bolje i lepše uslove
za rad. Nadamo se da će se radovi završiti u novembru, dodala je Katarina
Filipović.
Projekat „Godina velikih jubileja–bolji prostor za bolje
sadržaje“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma.
Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne
odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.