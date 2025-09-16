Otkupna cena suncokreta biće poznata u narednih mesec dana

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije postigli su dogovor sa predstavnicima uljara i proizvođačima suncokreta da konačna otkupna cena suncokreta bude objavljena u narednih mesec dana, po završetku žetve.

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede navodi se da je poljoprivrednim proizvođačima ostavljena mogućnost da sami odluče o tome da li će svoju robu prodavati po trenutno ponuđenim cenama ili će sačekati konačnu odluku uljara.

Na sastanku državnog sekretara Ministarstva Željka Radoševića sa proizvođačima suncokreta i predstavnicima uljara istaknuto je da se očekuje da će ovogodišnja žetva biti na nivou prosečne, uz dovoljne količine za domaće potrebe, kao i za izvoz. Iako postoje regionalne razlike u prinosima, ukupan rod obezbediće stabilnost tržišta.

Tokom razgovora razmatrano je i stanje u proizvodnji i otkupu suncokreta, kao i trenutne tržišne okolnosti.

Ministarstvo će pratiti da bonifikacije koje uljare obračunavaju za vlagu i nečistoću budu transparentno iskazane i da u celosti pripadnu poljoprivrednim proizvođačima.

Radošević je istakao da je cilj Ministarstva da svaki kilogram suncokreta ima sigurno mesto na tržištu i da proizvođači budu motivisani da nastave proizvodnju, dok će država biti partner i podrška u tom procesu.

Izvor: www.srbija.gov.rs

