O OGRANIČENJU MARŽI: Samo mi mleko ne dirajte

Piše: Nemanja Milošević

Iščekujući najavljeno ograničenje marži u našim radnjama, o čemu sam pisao pre nekoliko brojeva, imao sam protekle nedelje priliku da obiđem nekoliko trgovinskih radnji. Prizor koji sam ugledao, malo je reći, ostavio me je bez teksta.

Naprosto, imao sam osećaj da je inflacija počela da divlja. Cene hrane su za samo nekoliko dana otišle nebu pod oblake, toliko da je i pticama na grani bilo jasno da se nešto sprema. A, za najobičniji primer, navešću jabuke, čija sezona je polako počela. Kilogram ovog rajskog voća do ograničenja marži uveliko je prevazilazio novčanicu sa likom Nadežde Petrović. Voćka, koja se nekad, zbog jeftinoće, nalazila na stolu svake srpske kuće, i koja se iz istog razloga nalazila u 90 posto kolača naših majki i baba, postala je toliko skupa da, poređenja radi, za kilo jabuka možeš da kupiš pola kile mesnatih rebara…

A, ne. Izvinjavam se, pogrešio sam. To si mogao da kupiš pre nekoliko nedelja. I svinjsko meso je toliko poskupelo, da me ne bi čudilo da Srbi masovno počnu da prelaze u vegetarijance i vegane (nikako ne mogu da skontam koji su koji), te da nam se zastupljenost srčanih oboljenja smanji na minimum.

Čekaj. Ne. Pa ni to ne može. Rekoh već pošto su jabuke, a ništa bolja situacija nije ni sa ostalim voćem, povrćem i drugim zelenišem. Ma ni luk i krompir više nisu hrana za sirotinju. Ja da vam kažem! Već neko vreme je i krompir u gaćama postao luksuz, pod uslovom da bude jestiv kad ga oguliš.

Na sreću, dočekasmo i taj ponedeljak. Doduše, u prodavnici koju sam istog jutra posetio, rekoše da još nisu stigli da promene cene artikala. A, onda sam rešio da malo prošetam i po ostalim radnjama, kako bih pokušao da pronađem makar ono jeftino mleko, pošto ga pijem u hektolitrima. Na moju radost, cena mu je ostala ista kao i pre! I uopšte me ne zanima da li će da pada, za sada mi je bitno samo da cene više ne skaču. Bar dok ne nabavim neku kozu i trajno ne rešim problem snabdevanja ovim čarobnim napitkom.

Nego, nešto tu meni nije jasno. Ako su marže ograničene na 20 posto, onda bi, valjda, trebalo da osnov za prodajnu cenu bude ona nabavna. I zato nikako ne mogu da ukapiram kako je podizanje cena do pre neki dan, pa njihovo spuštanje na, manje-više stari nivo od ponedeljka, uopšte obračunato. Da nije poskupela nabavka? I ako jeste, zar baš toliko i baš u ovom trenutku?

Obrni-okreni, meni na posletku taj i taj trgovinski lanac ponovo uzima toliko i toliko novaca, odnosno, isto kao i prethodnih nekoliko meseci. I na kraju, u mom džepu – situacija ista.

No, da ne mračim. U danima pred nama, ostaje nam da vidimo kako će se stvari na rafovima odvijati. Kao i da se nadamo da će i resorna inspekcija da odradi svoj deo posla. Tek da budemo načisto. Da znamo na čemu smo.

Na sreću, dočekasmo i taj ponedeljak. Doduše, u prodavnici koju sam istog jutra posetio, rekoše da još nisu stigli da promene cene artikala. A, onda sam rešio da malo prošetam i po ostalim radnjama, kako bih pokušao da pronađem makar ono jeftino mleko, pošto ga pijem u hektolitrima. Na moju radost, cena mu je ostala ista kao i pre!

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.