82.godine od prve razmene zarobljenika

Stejanovci – Na mostu razmene kod Stejanovaca obeležena je 82.godišnjica prve razmene zarobljenika na ovim prostorima između narodnooslobodilačke vojske i nemačkih okupacionih snaga. Predstavnici SUBNOR-a Opštine Ruma, boračkih organizacija opština u okruženju, Opštine Ruma, boračkih udruženja, udruženja penzionera, političkih partija, Mesne zajednice Bešenovo i Stejanovci, pokrajinska Organizacija SUBNOR-A, i građani prisustvovali su tradicionalnoj svečanosti u Stejanovcima, gde su položeni venci na spomen ploču partizanskom komandantu Vukašinu Bivolareviću Volfu, koji je 2.septembra 1943.godine razmenio 28 nemačkih vojnika za 64 partizana(prema nekim izvorima 62) i to je bila prva razmena ratnih zarobljenika između okupacionih snaga i narodnooslobodilačkog pokreta na ovim prostorima, čime je Nemačka prvi put priznala snagu oslobodilaca.

