MIA TOPIĆ, EVROPSKA ŠAMPIONKA U BOKSU – Pesnica za pobedu

Evropsko prvenstvo u boksu za devojčice, koje je nedavno održano, za trinaestogodišnju Miu Topić iz Bokserskog kluba Inđija bilo je nezaboravno. Najbolja među najboljima, prva u finalu, Mia se sa ovog takmičenja vratila sa zlatnim priznanjem.

-Najdraži trenutak sa prvenstva bio mi je kad sam pobedila, a najteži finale, jer je devojčica iz Rusije bila izuzetno jaka konkurencija, priča o prvenstvu Mia.

Kaže da je u ringu bilo, doduše malo, trenutaka i kada je pomišljala da će posustati, međutim, uz pomoć trenera, kao i sopstvene volje i snage, uspela je da prevaziđe takve situacije.

-To su momenti samo, razmišljam pozitivno i brzo se vrtatim u pravu formu, objašnjava prvakinja u boksu.

„Ovo je neverovatan uspeh“, pomislila je ova devojčica kada su sudije proglasile pobedu.

-Prvo sam pomislila na roditelje, drago mi je što ćemo svi zajedno biti srećni zbog ovog zlata, kaže naša sagvornica.

Porodica, prijatelji, drugari u klubu, svi su ponosni na njen uspeh u Evropi.

Mia Topić boks je počela da trenira sa devet godina, i od tada radi uporno i bez pauze.

-Odabrala sam taj sport među nekim drugim sportovima koje sam trenirala, došla sam na boks, svideo mi se, i evo, treniram skoro četiri godine, zadovoljna je.

Na prvi trening devojčica je otišla sa svojim ocem, koji je ujedno i njen trener. Korak po korak učila je ovaj težak, na neki način, muški sport. Nije bilo lako savladati baš sve poteze.

-Najteže mi je bilo da naučim aperkat, mnogo teško da se izvede iz kukova i nogu, međutim, sada ga izvodim bez problema, ponosna je Mia.

Tipičan Miin dan izgleda kao dan svakog vrhunskog sportiste, sportu i treninzima je veoma posvećena.

-Moj dan počinje prvo u školi, zatim trening u teretani, posle podne trening ponovo, a slobodno vreme provodim kod tetke i sa drugaricama, kaže naša sagovornica.

Osim spretnosti i spremnosti, pitali smo Miu da li ima neki poseban ritual pred meč, neku svoju tajnu snagu.

-Nemam, sigurna sam u sebe i to je dovoljno, bez dileme kaže mlada bokserka.

Pored fizičke, u boksu je važna i psihička spremnost. Pitali smo Miu šta joj pomaže u situacijama kada je pod velikim pritiskom.

-Kada sam u nekoj napetoj situaciji, ako me pogodi udarac, trudim se da me više ne pogodi, držim distancu i uzvraćam još više, otriva sportistkinja.

Vršnjaci su na početku malo bili začuđeni Miinim izborom, ali sada su svi ponosni na nju.

-Velika podrška su mi, kao prvo, roditelji, ali i svi prijatelji koji me bodre i uz mene su, zahvaljuje se devojčica iz Inđije.

Zahvaljujući sportu Mia kaže da je naučila da u životu jednako podnosi i poraze i pobede, a na pitanje gde sebe vidi za pet godina ova inđijska bokserka kaže:

-Kao svetsku prvakinju.

Mirjana Stupar

