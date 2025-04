Besplatan parking od 18. do 21. aprila

Iz Javnog komunalnog preduzeća “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštavaju o rasporedu rada službi tokom predstojećih uskršnjih praznika.

Sektor Gradska čistoća – odvoz otpada se neće vršiti 18. i 20. aprila

Reciklažno dvorište – neće raditi 18., 20., 21. aprila

Sektor Parking servis – ne radi od 18. do 21. aprila

Sektor Administarcija – ne radi od 18. do 21. aprila

Sektor Pogrebne usluge – 18., 19., 21. april – dežurstvo, dok 20. aprila neće biti sahranjivanja

Sektor Gradska pijaca – ne radi 20. i 21. aprila

Sektor Gradsko zelenilo – ne radi od 18. do 21. aprila

Sektor Zoohigijena – ne radi od 18. do 21. aprila

Sektor Higijena grada – radi tokom praznika

