ALEKSANDRA MITROVIĆ: U zemlji Maja i Asteka

O Meksiku ovdašnji ljudi, moramo priznati, znaju najviše zahvaljujući filmovima i serijama. Slika zemlje koja može da se stekne putem malih ekrana, a prema ličnom iskustvu Aleksandre Mitrović iz Mačvanske Mitrovice, na momenat je potpuno drugačija od realnosti. Željna putovanja i novih avantura Aleksandra se ove zime otisnula na krajnji jug severnoameričkog kontineta.

Pre odlaska u zemlju Maja i Asteka, Mačvanka je verovala da će Meksiko biti sličan Kubi koju je posetila prošle godine, ali se ubrzo uverila da su ove dve zemlje potpuno različite.

– Meksiko mi je doneo jedno potpuno novo iskustvo. Putovanje je ispunilo moja očekivanja, bila je to avantura koje ću se rado sećati i koja me je obogatila. Čovek na svakom putovanju nešto novo nauči, ne samo o zemlji u koju putuje, kulturi, običajima iste, već i o samom sebi. Boravak na Kubi bio je fantastičan i to me je motivisalo da umesto Zanzibara o kojem dugo maštam, u svoj pasoš ipak upišem pečat Meksika. Nekako sam mislila da ću doživeti nešto slično, ali Meksiko mi je doneo nešto sasvim drugačije, nepoznato i uzbudljivo – počinje priču o svom boravku u Meksiku Aleksandra.

Da je jednostavno otići skoro na drugi kraj sveta – nije, put traje dosta dugo, sa presedanjima i duže od 20 sati, ali i ono što mu je prethodilo je procedura za sebe, a to je obezbeđivanje vize.

– Pred sam put dosta sam se informisala na internetu o tome šta mi je od dokumentacije potrebno za ulazak i sam boravak u Meksiku. Dobijanje vize je ozbiljan postupak i treba mu ozbiljno pristupiti. Moj savet, onima koji se kao ja odluče da bi voleli da posete Meksiko, da prvo obezbede vizu, a zatim uplate putovanje, jer koliko sam upućena, dešavalo se ljudima i da budu odbijeni za ulazak u zemlju. Meksiko je vrlo rigorozan po tom pitanju, a čak i sa vizom po sletanju na aerodrom u Meksiko Sitiju, nije lako proći kontrolu, za vas imaju milion pitanja i potpitanja, tako da se treba naoružati strpljenjem – objašnjava Mačvanka.

Cimerku je pronašla u Noćaju, a zajedno su sa grupom od 15-ak ljudi iz raznih mesta širom Srbije krenule su na put iz Beograda do Istanbula, a potom do Meksiko Sitija, Kankuna i na samom kraju mesta Plaja de Karmen u kojem su bili smešteni sedam, a potom i u Meridi još tri dana. Tokom boravka organizovano je više izleta.

– Imali smo ispunjene dane, puno toga smo obišli, videli, a najjači utisak na mene definitivno su ostavila stara arheološka nalazišta, među kojima je i majanska Čičen Ica, jedno od novih svetskih čuda, kako ga nazivaju. Zatim obišli smo jednu hacijendu, koja je bila baš kao iz nekih starih telenovela. U pitanju je ogromni posed, sa autentičnim dvorištem, kućom koja je opremljena starim nameštajem… Plaže su fantastične, peščane, more čisto. Uživali smo maksimalno – priča Aleksandra.

Što se tiče meksičke hrane koja je poznata po svojim intenzivnim i raznovrsnim ukusima, šarenim dekoracijama, kao i raznim začinima, Mačvanku, priznaje ona, nije posebno oduševila.

– Iskrena da budem, meni je srpska kuhinja bolja. Probala sam dosta meksičkih specijaliteta, ali nije me baš puno toga oborilo s nogu. Da je drugačija kuhinja od naše, jeste i to dosta, ali treba probati sve. U Meksiku dosta forsiraju začinjenu, ljutu hranu, doduše moram istaći da imaju u vidu da mi turisti nismo navikli na to i mahom dobijamo razne sosove uz jelo, pa ih svako po svom ukusu dodaje. Nije to kuhinja za mene rekla bih, a napomenula bih da ni tekila nije piće koje bih rado konzumirala, dok pivo već jeste – kroz osmeh kaže Aleksandra i dodaje da naša prava domaća rakija, odstojala u dobrom buretu može na crtu ne samo tekili, već i najskupljim viskijima.

Meksikanka “navučena” na narodnjake

Tokom boravka na plaži jedan dan, Aleksandri se učinilo da čuje srpsku muziku. U prvi mah nije verovala sopstvenim ušima, ali ispostavilo se da zaista čuje pesmu Šerifa Konjevića.

– Leškarim na plaži, uživam u suncu i odjednom čujem srpsku muziku. U neverici pitam devojku pored mene da li i ona čuje isto, a na potvrdan odgovor moja znatiželja prevlada i ustanem da vidim ko to sluša Šerifa. Kako sam se približavala izvoru zvuka, sve manje sam verovala svojim očima. Jedna bakica, Meksikanka, sedi na maloj stoličici pod suncobranom, a pored sebe ima zvučnik iz kojeg sviraju srpski narodnjaci. Nisam znala kako da joj priđem i da joj se obratim, s obzirom da ne govorim engleski, a ni španski, tako da sam počela da pevam, pa smo se kroz pesmu, i moje mahanje rukama ipak na kraju sporazumele. Verovali ili ne, njena snaja je iz Novog Sada i ona je uz nju zavolela našu muziku – priča Aleksandra.

Kako su bili smešteni i obilazili isključivo turistička mesta, Mačvanka navodi da nije imala priliku da vidi onu lošu, siromašniju stranu Meksika, te da je utisak koji je stekla o ovoj zemlji dosta drugačiji od onog koji je imala ranije.

– Pre nego što sam otišla, nisam razmišljala o Meksiku, a ni znala puno više od onog što smo navikli da viđamo na televiziji. U pitanju je jedna zanimljiva zemlja, prelepe prirode i bogate kulture. Meksikanci su, iako nisam naišla na “klasične” standarde lepote, divni na svoj način – mali, nižeg rasta, sa šarmom koji se teško može opisati rečima. Svaka osoba je lepa na svoj način – kaže Mačvanka i ističe da što više putuje shvata koliko je lepa Srbija i da je potencijal naše zemlje ogroman, samo nedovoljno iskorišćen u svakom smislu.

Mačvanka već razmišlja o novoj destinaciji koju će posetiti i unapred se raduje pakovanju kofera.

– Za mene, putovanja su uvek bila važna, ali ranije nisam imala priliku da puno “lutam” po svetu zbog finansijskih razloga. Mnoge godine sam radila naporno kako bih obezbedila sebi krov nad glavom i izgradila stabilnost za budućnost, ali sada je došlo vreme da malo i uživam. Putovanja me obogaćuju, to su prilike da upoznam nove kulture, ljude i običaje. Svaka zemlja ima nešto svoje, nešto što je jedinstveno i vredi posetiti, videti, obići. Meksiko je ispunio moja očekivanja, bila je to svakako jedna sjajna avantura, ali već planiram novu, po svemu sudeći naredna destinacija biće Zanzibar – završava Aleksandra.

D. Tufegdžić

