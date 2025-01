Postignut dogovor oko ključnih zahteva, đaci u klupama od 20. januara

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević izjavio je da je na sastanku sa reprezentativnim sindikatima prosvete postignut dogovor oko njihovih ključnih zahteva i potvrdio da će drugo polugodište u školama početi 20. januara.

Vučević je objasnio da će Vlada razmatrati izmenu uredbe o koeficijentima, kako se na to ne bi dugo čekalo.

-Idemo na prvo povećanje plata za sedmi stepen, nastavno osoblje i stručne saradnike, ali smo obuhvatili i 5. i 6. stepen – rekao je premijer i najavio da će u martu i oktobru uslediti povećanje od po pet odsto, a krajem januara 2026. za ceo javni sektor sedam odsto.

On je ukazao na to da će prosvetni radnici već sa oktobarskom platom dostići prosečnu platu u Srbiji.

Premijer je najavio da se nastavljaju razgovori oko kolektivnog ugovora koji ističe početkom marta, kao i oko izmena seta zakona koji se tiču obrazovanja.

-Treba da vidimo kako da napravimo da jedan učitelj ne predaje u četiri škole, kako da smanjimo administrativno osoblje tamo gde je ono nepotrebno. Sutrašnjom odlukom o izmeni uredbe o koeficijentima obuhvatićemo i vaspitačice u predškolskim ustanovama – rekao je Vučević.

On je dodao i da sledi nastavak razgovora sa sindikatama, potvrdivši da nastava počinje 20. januara i da je produžen rok za zaključenje ocena do 24. i 25. januara, a da će oni koji budu kršili zakon u odnosu na to snositi posledice.

Tekst: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X