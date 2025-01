Lovac sa strašću prema prirodi i psima

Jovan Belomarković, lovac iz Zasavice I, svoje inicijalne lovačke korake napravio je sa samo sedam godina. Taj prvi odlazak u lov, međutim, nije ostavio lepe uspomene – bio je to tmuran i kišan dan, a mali Jovan je bio potpuno mokar i željan da se vrati kući. Ipak, nešto u njemu je bilo snažno i već sledeći vikend, ponovo je pitao svog oca krene sa njim i od tog trenutka, ljubav prema lovu postala je deo njegovog života.

-Moj prvi lov nije bilo lepo iskustvo za mene, sećam se da smo lovili zec, ali je padala kiša i bilo mi je hladno. Pokisao i smrznut samo sam želeo da se ponovo nađem u toploj sobi, tako da je tata morao da prekine lov i vrati se kući zbog mene. Plakao sam i govorio da nikada više neću ići sa njim, međutim već naredne nedelje probudio sam se pre oca i pitao da li lovimo. Verovatno je tada shvatio da ću krenuti njegovim stopama – kroz osmeh priča Jovan.

Kako kaže 27-godišnjak, upravo otac, takođe zaljubljenik u lov, preneo mu je tu strast, ali i ljubav prema prirodi i psima. Bez njih, kako Jovan ističe, ni jedan od njih, ni ne kreće u lov. Puška i sam odstrel životinja od starta su bili u drugom planu.

-Imamo uvek desetak pasa koji su za nas kao članovi porodice i upravo ta povezanost između psa i mene kao lovca je neopisiva. Kada vidim psa kojeg sam othranio i obučio, kako radi i pomaže mi, to je nešto neverovatno. Oni su, jednostavno rečeno, naši saputnici. Moram biti iskreni i navesti, a verujem da će pojedinci i posumnjati u moje reči, ali za mene je u lovu najmanje bitan odstrel – dodaje Jovan, koji lov smatra ne samo sportom ili hobijem, već načinom života duboko ukorenjenim u prirodi i odnosima sa životinjama.

Lovačka tradicija porodice Belomarković traje i danas, te se često rame uz rame mogu sresti otac i sin. Ipak, Jovan je zabrinut za budućnost lova u Srbiji. Prema njegovim rečima, zakonodavne promene, prema kojima se u lov može ići tek sa navršenih 18 godina, smanjile su broj mladih lovaca.

-Kao mali sam mislio da ću čekati da postanem punoletan zauvek i da dan kada ću moći da polažem i konačno dobijem dozvolu za nošenje lovačkog oružja neće svanuti nikada. Maštao sam o tome i sreću kada se to konačno i desilo, rečima je teško opisati. Danas, nažalost nema podmlatka, u lov ne mogu da idu lica koja imaju manje od 18 godina i mislim da je to velika šteta, jer se do tada okreću nekim drugim interesovanjima i sve je manje onih koji se zanimaju za lov – objašnjava Zasavčanin.

Druženja sa kolegama lovcima, deljenje iskustava i razmena priča, on vidi kao jedno od najlepših aspekata lova.

-Poznajem mnogo ljudi širom Srbije, ljubav prema lovu nas spaja. Volim da slušam njihove priče, a i sam imam mnogo svojih. Često nosim kameru, snimam i imam brojne uspomene – kaže Jovan, koji ističe da stariji lovci često pomažu mlađima u savladavanju veština i poštovanju lovačke etike.

Lovačko društvo „Zec“, čiji je aktivni član, bavi se ne samo odstrelom divljači, već i brigom o prirodi.

-Nismo samo lovci. Bavimo se prihranom divljači i upravo s tim u vezi ovih dana pravimo planove za zimu, tačnije razmatramo koje su to lokacije gde ćemo postaviti hranilice, kako bismo pomogli divljači da pregura najteži period u godini. U januaru nas čeka hajka na šakala, čiju populaciju moramo da držimo pod kontrolom, jer se radi o opasnoj životinji, a očekuje nas i čišćenje terena – objašnjava Zasavčanin, naglašavajući važnost održavanja ravnoteže u prirodi.

Za Jovana Belomarkovića, lov je mnogo više od pucanja iz puške. To je životna strast, način da se poveže s prirodom, životinjama i tradicijom koju želi da prenese na buduće generacije.

D. Tufegdžić

Foto: privatna arhiva

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X