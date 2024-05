Najava isključenja struje za četvrtak, 23. maj

Za četvrtak, 23. maj, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 13:00 časova

Trg Nikole Pašića

Žitni trg od broja 1 do 3, od 2 do 8 i broj 31

Trg Svetog Stefana od broja 17 do 31 i 32-38 i brojevi 1 i 4

Muzej Srema – Trg Svetog Stefana broj 4

Semafor kod Stoteksa

Solarski trg broj 1

Šećer sokak od broja 5 do 21 i od 2 do 18

Sot od 09:00 do 11:00 časova

Maršala Tita od broja 1 do 37 i od 2 do 38

Mesna zajednica, hidrofor Maršala Tita 1

Moše Pijade

Pumpna stanica vodosn.- M. Pijade bb

Ive Lole Ribara

Dunavska od broja 1 do 17 i od 2 do 24, Ambulanta

Vladimira Nazora od broja 11 do 25, od 12 do 24 i bb

Sot od 12:00 do 14:00 časova

Podrum, Zaravan

