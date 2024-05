Ima ‘leba bez motike

Objavljeno u sredu, 17. januara 1996. godine

Noćaj, mačvansko selo u sremskomitrovačkoj opštini, je od davnina poznato po Stojanu Čupiću – Zmaju od Noćaja, vojvodi i ratniku iz doba borbi sa Turcima. Od skora, to selo se pročulo i po Jovanu Pavloviću, čoveku koji je posredovao u sklapanju 217 brakova širom bivše i sadašnje Jugoslavije. Ali, ovaj 61-godišnjak i pored toga što se 41 put ženio, još uvek za sebe traži pravu životnu saputnicu…

-Moj cilj je da po ovome uđem u Ginisovu knjigu rekorda, to ne krijem. Ali, ako nađem ženu koja će mi po svemu odgovarati, zaboraviću na Ginisa. Napraviću svadbu, dovešću prvoklasne pevače i svirače i televiziju da snima. Biće to slavlje za pamćenje – kaže Pavlović.

A, dok ne sretne takvu priliku iz snova, ovaj seljak sa tri razreda osnovne škole posreduje u sklapanju tuđih brakova i kako sam voli da kaže na taj način bori se protiv „bele kuge“ u Srbiji. To što sada nije bilo reklamacija ni za jedan od 217 brakova u kojima je provodadžisao najbolja je reklama za njega i posao kojim se bavi.

-Radio sam ja u mladosti tri maksimuma zemlje, tovio sam u turnusu 150 svinja, a nisam znao ni kada je dan ni kada je noć. Sada sam ostao na hektar zemlje i demantujem onu narodnu da nema hleba bez motike. Ima i to dobrog hleba! Obučem odelo i belu košulju, stavim kravatu i šešir i krenem na put da upoznajem ljude i zbližavam ih i eto mi moga cilja – priča naš sagovornik, ističući kako mu je u obavljanju ove profesije mnogo pomoglo što je pre bio stočni nakupac, pa je tako upoznao i Srem i Mačvu i Srbiju i Jugoslaviju.

Šaljivdžija po prirodi, lako uspostavlja kontakte, a postao je pomalo i psiholog pa odmah prepozna kome treba životni saputnik i eto recepta za posao kojim se bavi. Od pre tri godine ima i agenciju za te poslove nazvanu „Dobra nada“. Istina, nije registrovana, ali mu to ne smeta za poslove. Ne radi za proviziju, pa ne krši propise, a čast koju dobije za uspešan posao se ne oporezuje, nastavlja dalje.

-Zbog toga što sam se toliko puta ženio i sklopio toliko poznanstava drugih ljudi o meni pišu novine, pa ne moram da se reklamiram. Dolaze mi ljudi ne samo iz naših krajeva već i iz inostranstva. Nakon napisa u jednom ilustrovanom listu došao mi čovek iz Švajcarske. Pomogao sam mu i verujem da je njegov bračni život sada srećniji – kaže Pavlović.

U svojoj kući u Noćaju Jovan Pavlović čuva slike svih svojih žena. One sa kojima je bio u vezi kraćoj od mesec dana ne računa u to, te su mu bile prijateljice reče. Ovih dana sprema se da ode kod Milića od Mačve, da mu poznati slikar „napravi“ jednu veliku sliku na kojoj će on – Jovan, biti u sredini, a oko njega sve njegove žene.

S. Đaković

