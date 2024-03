U nedelju preventivni pregledi

U nedelju 24. marta od 8 do 16 sati u oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije biće organizovani preventivni pregledi. Za pregled nije potrebno zakazivanje, građani treba samo da dođu do zdravstvene ustanove od 8 do 16 sati.

Za žene starije od 40 godina organizovan je ultrazvučni pregled dojke i mamografija po potrebi, a za muškarce starije od 49 godina PSA test kojim se otkriva tumor prostate. Oni kod kojih postoji sumnja na bolest, biće upućeni na dodatnu dijagnostiku.

Prevencija i rana dijagnostika od ključnog su značaja za pozitivan ishod lečenja svake bolesti.

