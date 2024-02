Najava isključenja struje za četvrtak, 29. februar

Za četvrtak, 29. februar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Kuzmin od 10:00 do 12:00 časova:

Zmaj Jovina od broja 61 do 93, od 70 do 152, broj 62 i b.b.

Kajke Dokić sokak od broja 8 do 18

Filipa Višnjića od broja 1 do 33 i od 2 do 32

Ciglana,

Silosi Vučković,

RBS Adaševci,

Petlja Kuzmin

