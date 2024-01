Raspisan pesnički konkurs “Mašta i snovi”

Centar za kulturu „Sirmiumart” iz Sremske Mitrovice, povodom organizovanja 13. Međunarodnog festivala poezije mladih pesnika „Mašta i snovi”, raspisuje Pesnički konkurs za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Konkurs nije tematski i omogućava mladim pesnicima apsolutnu slobodu umetničkog izraza.

Uslovi konkursa:

-jedan autor može poslati najviše 1 pesmu, svaku dužine do 24 stiha (reda);

-pesme autora iz Republike Srbije i iz inostranstva šalju se elektronskom poštom;

-ispod svakog primerka pesme potrebno je napisati sve podatke (ime, prezime, razred, naziv škole, mesto, poštanska adresa, broj telefona i e-mail adresa);

-u skladu sa prethodno pomenutim, sve radove dostaviti do 17. marta 2024. godine na email adresu: mastaisnovi@gmail.com

Stručni žiri će odabrane najuspešnije radove svrstati u tri kategorije.

Kategorije su:

-od I do IV razreda osnovne škole,

-od V do VIII razreda osnovne škole,

-od I do IV razreda srednje škole

Najuspešniji autori biće nagrađeni vrednim nagradama. Svaki uspešan rad biće objavljen u Zborniku pesama Festivala. Svi nagrađeni biće blagovremeno obavešteni o datumu održavanja Festivala “Mašta i snovi” u Sremskoj Mitrovici.

