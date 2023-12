Proizvodnja ogreva za socijalno ugroženo stanovništvo

U proteklom periodu na Regionalnoj deponiji „Srem-Mačva“ kod Jarka i Šašinaca počela je proizvodnja briketa u okviru projekta koji realizuje Regionalna razvojna agencija Srem.

Ogrevni materijal-pelet i briket je namenjen socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. U pitanju je jedna od faza velikog projekta EDUKLIK („EDUcation for CLImate Change mitigation in the municipal solid waste sector“) koji sprovodi Regionalna razvojna agencija Srem sa sedištem u Rumi, a koja pokriva sve sremske opštine, na kom sarađuje JP Regionalna deponija Srem Mačva i mitrovačko komunalno preduzeće JKP „Komunalije“.

Projekat traje godinu i po dana i osnovna ideja je da se iskoristi granjevina koju su „Komunalije“ prikupilena teritoriji Grada Sremska Mitrovica i koja je odložena na regionalnoj deponiji. Umesto da taj otpad samo stoji odložen, putem pomenutog projekta on je iskorišćen za proizvodnju ogreva.

-Tokom leta, Regionalna razvojna agencija Srem u okviru Projekta koji realizuje sa Regionalnom deponijom Srem- Mačva, uručila je Crvenom krstu Sremska Mitrovica donaciju u vidu čvrstog goriva (briketa) proizvedenog od biomase. Uručenu donaciju, Crveni krst Sremska Mitrovica, tokom leta distribuirao je do krajnjih korisnika. Obuhvaćeno je 16 socijalno ugroženih porodica, koje su korisnici Narodne kuhinje. Prilikom ove podele akcenat je bio na porodicama sa 5 i više dece – rekla je Tatjana Jovančević, sekretarka Crvenog krsta Sremska Mitrovica.

Tokom proleća su se stvorile izvesne količine granjevine na Regionalnoj deponiji „Srem Mačva“. Projekat Eduklik finansira nemačko Savezno ministartvo za ekonomiju, a zadatak je da se sva granjevina pretvoriu ekološki prihvatljivo gorivo, a to je pelet i briket za socijalno ugroženo stanovništvo. Grad Sremska Mitrovica ima svoju peletarnicu na regionalnoj deponiji koja je iskorišćena za proizvodnju.

Projektom će se izraditi plan nadogradnje regionalne deponije Sremska Mitrovica, kako bi se dobio moderan centar za upravljanje otpadom. Izrađeni plan nadogradnje moći će se kao ogledni plan koristiti i za ostale regionalne deponije u Srbiji. Projektom je predviđeno da se u sklopu regionalne deponije Sremska Mitrovica uspostavi infrastruktura za edukativni centar.

Kako bi se upravljanje komunalnim otpadom na regionalnoj deponiji Sremska Mitrovica učinilo održivijim, predviđene su i aktivnosti koje će demonstrirati mogućnosti smanjenja emisije metana za 16,65 tona godišnje. Iz vinograda u regionu prikupiće se poljoprivredni otpad (biomasa) zaostao nakon rezidbe vinove loze koji će se iskoristiti za proizvodnju komposta i briketa za ogrev. Kompost će se dalje koristiti kao materijal za dnevno prekrivanje otpada na deponiji, dok će briketi biti deljeni socijalno ugroženim porodicama za grejanje.

