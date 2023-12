Mitrovčani uspešno odvajaju otpad

Javno komunalno preduzeće “Кomunalije” i Grad Sremska Mitrovica obezbedili su besplatne kante za primarnu separaciju otpada za 7.500 domaćinstava i na taj način su obezbedili građanima da se na najbolji mogući način reše reciklabilnog otpada.

Kako kažu nadležni, sistem za sad funkcioniše izuzetno dobro, a građani prema tačno određenom rasporedu iznose svoje plave kante na pražnjenje.

Prema rečima referenta za odnose sa javnošću Javnog komunalnog preduzeća “Кomunalije” Tamare Milković, Sremska Mitrovica je prve korake u primarnoj separaciji otpada načinila pre par godina, a zatim je usledila pauza.

-Međutim, sada se možemo pohvaliti da smo jedan od četiri regiona u Srbiji koji je početkom 2022. godine dobio i kompletnu infrastrukturu za ovaj način tretiranja otpada. U pitanju je projekat pod nazivom „Četiri regiona za upravljanje otpadom“, koji finansira Švedska agencije SIDA u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom zaštite životne sredine, a u koji se pored “Кomunalija” uključila još i lokalna samouprava, kao i Regionalna deponija „Srem – Mačva“. U okviru projekta grad je dobio kante od 240 litara namenjene individualnim domaćinstvima za odlaganje reciklabilnog otpada – pet ambalaže, papira, metala. Кante je besplatno dobilo 7.500 domaćinstava na teritoriji grada, a po određenom planu je organizovan rad kamiona smećara koji prikuplja taj otpad – kaže Tamara Milković.

Na više lokacija u gradu “Кomunalije” su postavile još 300 novih kontejnera U pitanju su plastični kontejneri plave i žute boje za staklo, papir, plastiku i metal.

– Gledali smo da sa lokacijama pokrijemo sva stambena naselja u što većoj meri, jer smo primetili da naši sugrađani koriste postojeće kontejnere, da odvajaju otpad za reciklažu, ali se ti kontejneri jako brzo pune, a mi sa našim trenutnim kapacitetima ne možemo da postignemo da to češće praznimo, pa zato i možemo videti gomile otpada tamo gde mu nije mesto. Glavni cilj projekta je da Sremska Mitrovica u budućnosti bude grad sa nula otpada, a to znači da se sav otpad koji se može ponovo iskoristiti prikupi i reciklira, a da se onaj koji to ne može trajno deponuje u kasetu na Regionalnoj deponiji “Srem – Mačva” – kaže Tamara Milković.

U okviru projekta „Odvajamo“ koji realizuje Javno komunalno preduzeće „Кomunalije“ iz Sremske Mitrovice i meštani Laćarka su takođe potpuno besplatno dobili plave kante za oko 2.000 domaćinstava.

Projekat “Mitrovica, zeleni grad” sufinansira se iz budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

