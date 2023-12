IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjige za vikend!

Nalov: Cuker Laza

Autor: Živojin Petrović

Knjiga Živojina Petrovića, “Cuker Laza” istražuje život i delo ekscentričnog bogataša, Mihaila Kurtovića – Cuker Laze, koji je ostavio dubok trag u istoriji Beograda i Srbije. Iako je bio izopšten iz stričevog zaveštanja, Laza postade njegov naslednik. Da li iz dobročinstva ili zato što je hteo da se osveti namćorastom stricu, Laza je odrešio kesu i, sem strancima u nevolji i lepim ženama, Laza je voleo da daje silne pare i Univerzitetu u Beogradu, književnim udruženjima, studentima, naučnicima i đacima, raspevanim molerima koji bi ga dirnuli pesmom, siromasima itd. Knjiga otkriva brojne zanimljive detalje iz života ovog neobičnog junaka, čija je priča retko pominjana u istorijskim tekstovima. Cuker Laza ostaje upamćen kao jedan od najšašavijih bogataša u Srbiji svih vremena, čija je velikodušnost i ekscentričnost ostavila dubok trag u sećanju na to vreme.

Nižući komične zavrzlame i šašave dogodovštine, Petrović nam maestralno oslikava lik Cuker Laze i otkriva nam da je kao mali voleo da mesi kolače (otud i nadimak Cuker) i da zabušava u školi, i već tada je bio drugačiji od drugih, a iz vojske je otpušten kao „duševno poremećen“.

„Uvek sam rado davao. Moja majka je uvek govorila: -Ti ćeš nas, sine, svojom dobrotom i velikodušnosću doterati do prosjačkog štapa. Ipak ja nisam raskućio imanje.” (citat iz knjige)

Naslov: Pertle

Autor: Domeniko Starnone

Roman “Pertle” italijanskog autora Domenika Starnonea, bavi se pitanjem kompleksnosti porodičnih odnosa, braka i roditeljstva, kao i posledicama izbora koje pojedinci u tom odnosu donose, a koji nemaju uticaja samo na njihov život, već I na živote onih oko njih.

Nakon dvanaest godina braka i sa dvoje maloletne dece, Aldo rešava da napusti porodicu vođen željom za slobodom, ali i simpatijama koje ima prema devojci Lidiji. Roman Pertle nudi jednu intimnu analizu međuljudskih veza i pokušava da ogoli složenost odnosa između ljubavi, odgovornosti, izbora i slobode u kontekstu porodičnog života. Deca odrastaju. Saznajemo kako je raskid roditelja oblikovao njihove ličnosti.

“Verovala sam da se prava osecanja ne menjaju, pogotovo kad su ljudi u braku. To može da se dogodi, govorila sam sebi, ali samo površnim ljudima.”

“Jedine pertle koje su našim roditeljima bile važne bile su one od kojih su celog života pravili jedno drugom omču oko vrata.” (citati iz knjige)

Naslov: Lutka od marcipana

Autor: Muharem Bazdulj

Roman “Lutka od marcipana“ govori o životu češke glumice Lide Barove. Prateći priču o Lidinoj mladosti, porodici, odrastanju, filmskim uspesima, mi se istovremeno upoznajemo i sa Pragom koji je između dva rata bio centar filmske industrije Evrope. No, to mladoj i ambicioznoj glumici nije bilo dovoljno, te ona tridesetih godina odlazi u Berlin gde se verila sa čuvenim glumcem Gustavom Frelihom. Glamurozan i raskošan život kakav je vodila dovodi je do poznanstva sa ministrom propaganda nacističke Nemačke, Gebelsom, koji njome postaje opčinjen. Od samog početka osuđena na propast, ljubav između Lide i Gebelsa biva ugušena pod Firerovom naredbom, ali ona ostavlja dubok trag i dramatične posledice na Lidin potonji život.

Brojni udarci sudbine, usponi i padovi, moralna ambivalentnost, ljubav prema muškarcima i raskoši, suočavanje sa prolaznošću lepote i mladosti – obeležili su život Lide Barove, čija je životna filozofija sažeta u očevim rečima: “Liduška, šta god da se desi, ti samo guraj svoje”. (citat iz knjige)

