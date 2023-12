Asfaltira se prva deonica puta Kupinovo-Brestač

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić obišao je radove na asfaltiranju deonice puta od Subotišta do centra NAVAK i tom prilikom je istakao da su ovi radovi deo jedne mnogo veće i značajnije investicije.

-Ovo je deonica puta od izlaska iz Subotišta do NAVAK-a, dužine nekih 900 metara, a inače, ova deonica puta treba da bude dugačka preko 26 kilometara. To je deonica puta od Brestača do Kupinova – izjavio je predsednik Đokić.

Novi put je širok šest metara, a ove radove, kao i radove koji će biti izvedeni na celom putu od Kupinova do Brestača, finansira Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

