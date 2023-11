Prvi u Vojvodini dostupni za slepe i gluve

Ruma-Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“ prva je u Vojvodini uvela sisteme koji omogućavaju pristup kulturnim dešavanjima za osobe oštećenog sluha i slepi i slabovidim licima. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i finansijskoj podršci Opštine Ruma biblioteka je opremljena tatktilnom tablom na Brajevom pismu i indukcionom petljom za amplifikaciju govora. Projekat nosi naziv „Zvuk kulture“ i prvi je među brojnima u Gradskoj bibliteci koji je namenjen osobama sa invaliditetom.

-Prva faza je bila izrada taktilne table na Brajevom pismu gde je prikazano čitavo zdanje naše biblioteke. Ona će omogućiti korisnicima da se lakše snalaze u prostoru biblioteke, da osete slobodu da dođu i prisustvuju tim sadržajima. Drugi deo projekta se odnosio na implementaciju indukcione petlje koja služi za amplifikaciju govora. Osobama sa oštećenjem sluha izoluje sve ostale zvuke u prostoriji pa tako putem svojih slušnih aparata čuju samo govornika. Projekat je vrlo značajan za našu lokalnu zajednicu i prvi je da se ovako implementira u bibliotekama Vojvodine, istakla je autorka projekta Dragana Đorđević, viši bibliotekar Gradske biblioteke „Atanasije Stojković“ Ruma.

Da je ovo prvi projekat ovakvog tipa u Vojvodini potvrdio je Velibor Pilić, predsednik Saveza slepih Vojvodine. Taktilna tabla na ulazu omogućava lako snalaženje u prostoru slepim i slabovidim licima i korišćenje svih sadržaja.

-Pomoću taktilne mape slabovida ili slepa osoba može da percipira prostor i gde se šta nalazi. Ovakvih mapa nema u Vojvodini i veoma je značajno jer mnoge slepe osobe se kreću same i kada dođu u biblioteku mogu na taj način da percipiraju gde se šta nalazai i da lakše dođu do do odeljenja koje im treba, istakao je Pilić.

Vrednost projekta je 254.000 dinara i realizovan je sredstvia Ministarstva kulture i učešćem Opštine Ruma, gde kažu da će se nastaviti i u narednoj godini.

-Ovo je višestruko značajno za našu biblioteku i za našu opštinu jer svi progami i sadržaji biblioteke postaju dostupni i osobama sa pomenutim oštećenjima. Ovim projektom naša biblioteka postaje i među prvih pet u celoj zemlji koja ima ovu taktilnu tablu na Brajevom pismu za slepe i slabovide i indukcionu petlju za amplifikaciju govora, odnosno zvuka za osobe sa oštećenjem sluha. Tehnički smo unapredili rad i sadržaj naše biblioteke i postala je dostupna svim i onima koji imaju ova oštećenja. I dalje ćemo konkurisati kod Ministarstva kulture kako bi svako odeljenje u biblioteci bilo pokriveno sa taktilnom tablom i indukcionom petljom, dodala je Aleksandra Ćirić Bošković, predsednica Opštine Ruma.

Projekat „Kultura u fokusu-novo ruho ustanova kulture“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X