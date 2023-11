Obaveštenje o uvidu u birački spisak

Ruma – Građani rumske opštine uvid u deo biračkog spiska mogu izvršiti neposredno u Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove (Orlovićeva br. 5 Ruma, kancelarija br. 20) svakog radnog dana od 7 do 18 časova i subotom od 8 do 15 časova, kao i u mesnim kancelarijama radnim danima u od 7 do 15 časova. Građani uvid mogu vršiti i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podataka o JMBG i broju lične karte (https://upit.birackispisak.gov.rs/) Uvid u Jedinstveni birački spisak mogu vršiti i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, koja imaju prijavljeno boravište na teritoriji opštine Ruma.Građani koji će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji moraju podneti zahtev Opštinskoj upravi da se u birački spisak upiše taj podatak, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25. novembra 2023. godine.Nakon zaključenja biračkog spiska 1. decembra 2023. godine građani zahteve za upis i promenu/ispravku podataka podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, preko Opštinske uprave, najkasnije 72 časa pre dana izbora, odnosno do 13. decembra 2023. godine. Zahtevi se podnose u zgradi Opštinske uprave u Orlovićevoj ulici br. 5, kancelarija br. 20.Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefone 433911, 433912, 069721155, kao i putem mejla birackispisak@ruma.rs.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X