Laćarci nastavljaju da nižu uspehe

Članovi Džudo kluba “LSK” iz Laćarka ostvarili su zapažene uspehe na nedavno održanom međunarodnom takmičenju u Novom Sadu.

Ukupno je na takmičenju je učestvovalo 400 džudista iz Srbije i regiona, laćarački klub predstavljalo je pet boraca. Osvojene su četiri medalje.

1.Opačić Dimitrije ml. pionir do 50kg – srebrna medalja

2.Purešević Željka ml. pionir do 36kg – bronzana medalja

3.Vinčić Aleksandar ml. pionir do 66kg – bronzana medalja

4.Vorkapić Jovana st. pionir do 48kg – bronzana medalja

5.Raković Tatjana st. poletarka do 34kg – peto mesto

Organizator takmičenja je Džudo klub “Vojvodina” iz Novog Sada.

