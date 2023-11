Kukuruzom protiv bradavica

Evidenciju o broju ljudi kojima je pomogao i odakle su sve dolazili Radenkovac Zoran Stanić nije vodio, ali kako kaže bilo ih je sigurno više od 1000 i to iz svih krajeva Srbije, pa čak i iz Republike Srpske. U šali ga znaju nazvati doktorom, na čega se on uvek slatko nasmeje, to svakako nije, ali posebnom metodom skida bradavice i uklanja kurije oči.

U penziji Zoran je od 2017. godine i kako kaže, trudi se da u njoj maksimalno uživa.

-U mladosti sam radio u Mitrosu, gde sam proveo punih 21 godinu, međutim kako se u firmi javljaju problemi, odlučujem da se okrenem poljoprivredi i to mahom povrtarstvu. Radilo se dosta, tako da je penzija više nego zaslužena. Mnogi mi nisu verovali da kada se penzionišem neću nastaviti da radim istim tempom, ali ja sam zaista sve smanjio, imam malu bašticu i nešto stoke, tek toliko koliko je dovoljno za moje domaćinstvo. Želim da uživam u penziji – kaže Radenkovac.

Veliki posao je ostavio iza sebe, ali još uvek se bavi skidanjem bradavica i kurijih očiju, jer to je, kako veruje dar od Boga. Tim je počeo je da se bavi pre nekoliko decenija i od tada, pa do sada pomogao je mnogima da se reše za malog, a opet velikog problema. Da ima dara za skidanje bradavica saznao je sasvim slučajno.

-Кada sam bio mlađi na rukama sam imao zaista puno bradavica koje su mi jako smetale i stalno sam ih povređivao, tako da sam na razne načine pokušavao da ih uklonim. Od silnih metoda koje sam primenio ni jedna nije bila uspešna, sve dok nisam čuo za dalju rođaku iz sela koja ih se rešava. Otišao sam kod nje i ona mi je odala tajnu na koji način to čini, zašto je baš meni odlučila to da ispriča ne znam, ali od tada ja ih uspešno uklanjam svima koji mi se obrate – priča Zoran.

On objašnjava da se njegova metoda sastoji od toga da na bradavicu stavi zrno kukuruza, pa u sebi odbroji određene reči, te zatim kukuruz oduva. Zrno se potom mora samleti, a bradavica u roku od nekoliko dana spadne. On nije želeo da otkrije šta je to što izgovori tokom samog čina, jer kako ističe, ubeđen je da ukoliko bi to naglas nekome ispričao, izgubio bi tu “moć”.

-Кažu mnogi da je ovo neka magija, alternativna medicina ili slično, ja sam ne znam šta bih rekao, jednostavno verujem da nešto postoji, da ne verujem mislim da ne bih ni skidao bradavice i kurije oči – nastavlja Zoran.

Кod njega su prvo počeli da dolaze Radenkovci, komšije i prijatelji, da bi vrlo brzo njegovu pomoć potražili i oni iz okolnih mesta, kao i mnogi drugi.

-Desi se, ali retko da nekome ne spadne bradavica odmah, pa ponovim proces, ali nije bilo onih kojima problem nije rešen, bilo da je taj neko imao poverenja u mene ili ne. Mnogi dođu kada više ne vide drugu opciju, uglavnom ih pale tečnim azotom, ali to nije efikasan metod, skine se samo površinski deo, a koren ostane, pa bradavica ponovo izraste. Često me pitaju kakve veze ima zrno kukuruza i bradavica, i ja moram biti iskren, ni sam ne znam kako da im to objasnim, ali uspešnost je zagarantovana – kaže Radenkovac.

Nikoga nije odbio za pomoć, a isto tako nikada nije istu nikome ni naplatio, jer oseća da je njegova između ostalog i obaveza da taj svoj dar iskoristi na najbolji mogući način.

-Nisam brojao koliko ljudi mi se obratilo za pomoć, ali najmanje njih hiljadu u to sam uveren, bilo ih ja sa svih strana, čuju ljudi jedni od drugih. Ja ću to raditi dokle god budem mogao, a kada ne budem bio u stanju više pokušaću da sinu prenesem, za mene, dar, pa da on nastavi mojim stopama – završava Zoran.

D. Tufegdžić

