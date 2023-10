Počela rekonstrukcija puteva u Opštini Irig

Irig- U iriškoj opštini počeo je veliki posao rekonstrukcije lokalnih puteva i ulica. Radi se na nekoliko lokacija širom opštine, zahvaljujući sredstvima dobijenih od strane AP Vojvodine preko Uprave za kapitalna ulaganja. Ovo su do sada najviše uložena sredstvima ukupne vrednosti od preko 200 miliona dinara, od čega je pokrajina uložila 150 miliona, a Opština Irig 50 milina dinara. Jedna od lokacija je i izgradnja novog asfalta na putu do iriškog groblja, do kog se do sada dolazilo tucanikom. Radi se u Irigu, Vrdniku, Velikoj Remeti i Rivici.

