Oživljavanje viteštva u 21.veku-predavanje o tajnama kovanja mačeva

Ruma-“Tajne kovanja mača” i “Oklop i oruđe viteza u srednjem veku” je zanimljivo predavanje kojim su Rumljani u Gradskoj biblioteci imali priliku da se upoznaju sa srednjovekovnom viteškom tradicijom našeg naroda. Priču o tajnama kovanja mačeva pričao je Slobodan Marinić, majstor kovač mačeva i član Udruženja za očuvanje stare zanata i veština “Beli Orlovi” iz Beograda. Njemu se priključio i Damir Savić, slikar iz Sremske Mitrovice, takođe član „Belih orlova“, koji je slikovito opisao vitešku opremu i viteštvo. Slobodan Marinić je rodom iz Sremske Mitrovice i uprkos diplomi veterinarskog fakulteta, već 15 godina se bavi izradom mačeva i srednjovekovnog oružja. Njegova i ideja udruženja „Beli orlovi“ uopšte je da se prikaže i oživi viteštvo, pogotovo danas kada vitezovi kakve ih pamtimo iz priča nisu sa anam, ali njihove osobine hrabrosti, plemenitosti, pravičnosti su danas potrebnije nego ikad. A mač je glavni simbol viteštva i vitezova, koji nije produžetak ruke već misli viteza koji ga nosi.

-Bez obzira na to što vitezovi više nisu sa nama i što se mačevi ne koriste na bojnom polju, njihov ideal, simbolika i snaga je nešto što i te kako osetimo danas. Vodeći se tim stvarima mi danas rekonstruišemo i pravimo mačeve, oni u sebi sadrže sve elemente koje su sadržali srednjovekovni mačevi. Danas u 21. Veku vlasnici koji imaju te mačeve oživljavaju duh viteštva i osnažuju sebe na simboličan način, kaže Slobodan Marinić.

Svi mačevi koje ovaj majstor izrađuje punih 15 godina su u potpunosti inspirisani onim srednjevekovnim.

-Polazne tačke su naši istorijski mačevi, neki od onih koje ja pravim su identične replike, a neki su napravljeni u maniru kao da su pravljeni u srednjem veku. Srećom danas mačeve pravimo na daleko moderniji način, superiorniji su, imamo sve moguće aparate na raspolaganju, moderne legure čelika, mašine su tu da ubrzaju proces. Tako da mačevi koje danas pravimo su najbolji mačevi u istoriji a da se ne koriste za ono za šta su prvobitno i bili namenjeni. To je ironija ali i činjenica. Nama je danas daleko lakše da napravimo mačeve, da dođemo do znanja i naš proizvod je mnogo kvalitetniji od onog u srednjem veku, kaže majstor izrade mačeva Slobodan Marinić.

Tokom izrade najvažniji je izbor kvalitetnog materijala i kaljenje, za koji kaže da je mističan proces kada se dešava mistična transformacija čelika koji se pretvara u elastičnu i čvrstu formaciju. Ovaj majstor izrađivao je mačeve za najširi sloj stanovništva, od visokih zvaničnika do običnih građana za koje kaže da ih sve povezuje skolonost ka viteškim vrlinama. Danas, kaže da je velika sreća da oživljavaju viteški festivali. Među najvećima je onaj u tvrđavi Smederevo i na Kalemegdanu ( doskorašnji Just out u Manasiji), kao i brojni festivali takmičarskog karaktera, gde se na originalan način mogu videti viteška oprema i oružje kao i borbe identične onima u srednjem veku. I ne samo to, već i svaki aspekt srednjovekovnog života, zanati, pijace, kuhinja, veštine iz drugih sfera života takve zajednice. Festivali su danas mesto gde se viteštvo praktikuje kao sportska disciplina, gde majstorstvo Slobodana Marinića dolai do punog izražaja.

Projekat „Kultura u fokusu-novo ruho ustanova kulture“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X