Za utorak, 24. oktobar najavljena su sledeća isključenja električne energije zbog planiranih radova na mreži:

Sremska Mitrovica od 09:30 do 12:30 časova:

Jovana Dučića, Milenka Grčića, Pionirska,

Save Šumanovića

Lukijana Mušickog od broja 42 do 56

Petra Preradovića od broja 125 do 165 i od 76 do 126

Laze Harambaše od broja 1 do 9 i 2 do 10

Laze Vozarevića broj 38

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Maksima Gorkog od broja 28 do 40

