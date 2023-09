Koliko košta jedan školarac? Polazak u školu udar na kućni budžet

Radost zbog polaska deteta u školu roditeljima je pred prvi septembar najvažniji trenutak u godini, međutim, obavezno pripremanje đaka podrazumeva i finansijske obaveze koje često iziskuju nemala sredstva. Svaki roditelj želi najbolje za svoje dete, pa se tako i trudi da kućni budžet krajem avgusta uskladi sa kupovinom školskog pribora i garderobe za školarca.

Oprema đaka za početak školske godine može se podeliti na udžbenike i školski pribor, kao nešto bez čega đaci ne mogu, i opremu u širem smislu.

Кada su u pitanju udžbenici, pred početak ove školske godine roditelje učenika nižih razreda osnovnih škola na teritoriji Opštine Stara Pazova obradovalo je saznanje da će kompleti udžbenika (sa radnim sveskama) biti kupljeni iz opštinske kase, tako da će kućni budžet biti pošteđen ovog troška, koji u proseku iznosi oko 10.000 dinara. Učenici od petog do osmog razreda, odnosno, njihovi roditelji ili staratelji za komplete udžbenika bi trebalo da izdvoje sličnu sumu novca. Srednjoškolci su nešto drugačija priča – mogu da koriste i starije udžbenike, pa su sada, oni koji dogovor sa starijim kolegama nisu sklopili na vreme, u inteznivnoj potrazi za polovnim knjigama.

Кada je u pitanju oprema za školu, izgleda da je najskuplja za najmlađe. Za prvake se kupuje sve novo: ranac, peretonica, mnogobrojne sveske, olovke, blokovi, bojice, plastelini, oprema za fizičko, zatim nova obuća, uglavnom ne bilo kakve patike, trenerke, jakne… Кoliko to košta kod mališana zavisi uglavnom od želje roditelja, u starijem uzrastu, izbor pretežno zavisi od modnih trendova. U svakom slučaju, stavka „

polazak u školu“ za kućni budžet nije mala.

Ana Mrkšić – Bunijevac iz Inđije, majka osmogodišnjeg Nemanje, kaže da je priprema za školu prava ekonomska veština.

-Najvažnije su knjige i sveske, imamo sreću da su udžbenici za inđijsku decu besplatni od ove godine, a prema dogovoru sa učiteljicom, koristićemo prošlogodišnje sveske, gde će deca nastaviti da pišu gradivo iz drugog razreda – kaže Bunijevac, smatrajući da je to logično, kako zbog ekonomičnosti, tako i zbog kontinuiteta u gradivu koje deca savladavaju.

S obzirom na to da se na časovima srpskog jezika i matematike najviše piše, naša sagovornica očekuje da će se u nekom trenutku kupovati nove sveske za te predmete.

-Značajna stavka za našu situaciju je što smo prošle godine kupili anatomsku torbu, na koju jesmo potrošili 7.000 dinara, ali ona je sasvim očuvana i za predstojeću školsku godinu – ističe Ana.

Prateći materijal, sitnice poput olovaka, kolaž papira, tempera, vodenih boja nisu skupi, oko 300 dinara, ali kad se sve sabere, pošto se mora odjednom kupiti, nije zanemarljiv trošak.

-Mi roditelji kupujemo sve, možda čak i nešto što detetu neće biti neophodno baš na samom početku, ali bolje da ima – nastavlja sagovornica, nabrajajući potrepštine za jednog školarca.

Najskuplja stavka u porodičnoj kasi su patike. Deci je neophodno kupiti kvalitetnu obuću, jer se razvijaju, a solidne patike koštaju oko osam hiljada dinara, priča Ana:

-Ako tome dodamo i verovatnoću da će za jednu školsku godinu biti potrebno nekoliko pari patika, glava boli unapred, otvorena je naša sagovornica, pokušavajući da izbegne računicu koliko koštaju trenerke, dodatne patike za nastavu fizičkog vaspitanja, cipele za zimu, produženi boravak, i ostale „sitnice“.

-Imajući u vidu da su za nama godišnji odmori koji su takođe stavka u budžetu, nije lako napraviti matematiku koja garantuje plus na tekućem računu, ali nek je deci srećan novi početak, roditelji su tu da budu uz njih – s osmehom kaže Mrkšić – Bunijevac.

Predškolac košta skoro koliko i školarac

Bogdanka Filipović iz Iriga majka je dva dečaka, jednog mlađeg osnovca Đorđa i jednog predškolca Veljka. Кako kaže, jedan peredškolac košta skoro koliko i đak, a već naredne godine za školu će pripremati dva učenika.

-Za Đorđa koji kreće u treći razred treba 30.000 dinara minimalno. Oko 5.000 dinara koštaju sveske i pribor, a veliko olakšanje je to što nam Opština Irig finansira udžbenike za đake od prvog do četvrtog razreda, pa taj trošak nemamo. Za osnovnu obnovu garderobe, jedne patike, jedna trenerka, majice, oprema za fizičko sa patikama potrebno je oko 20.000 do 25.000 dinara. Veljko kreće u predškolsko i za njega je bilo potrebno oko 20.000 dinara za garderobu i pribor koji roditelji nabavljaju za predškolski program. Dogodine nas sve čeka duplo, ali bar do četvrtog razreda nećemo plaćati školske knjige – kaže Filipović.

Novu školsku godinu spremno su dočekale i knjižare, a obišli smo jednu u Sremskoj Mitrovici.

Prema rečima Branislava Vukmira, vlasnika „Računovodstvenog biroa“ potrudili su se da imaju dobar asortiman, kako za male, tako i za velike đake, pa u ponudi imaju veliki izbor rančeva, svezaka i školskog pribora.

-Naša knjižara je dobro snabdevena, a cene su povoljne. Tako se recimo sveske sa mekim povezom kreću od 50 do 100 dinara, dok su one ukoričene oko 500 dinara A4 formata, koje imaju više listova od standardnih i boljeg su kvaliteta. Takođe, imamo i velik asortiman rančeva kako za osnovce, tako i za srednjoškolce. Njihova cena se u zavisnosti od kvaliteta kreće od 1.200 dinara do 8.000 dinara koliko u proseku koštaju rančevi za prvake, a koji imaju ojačanje na leđima i dodatne kaiševe. Peretonice se kreću od 200 do 300 dinara prazne, dok su one napunjene sa svim potrebnim priborom oko 3.000 dinara – kaže Vukmir.

On dodaje da knjižara „Računovodstveni biro“ ima sklopljene ugovore sa raznim firmama pa se sve može pazariti na više rata preko potvrde ili administraitvne zabrane, a pored toga kupovina je moguća i svim vrstama platnih kartica, kao i čekovima građana, što, kako ističe, sigurno u velikoj meri dosta znači roditeljima.

