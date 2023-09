DA LI SU SREMCI SPREMNI ZA ZIMU? Grejanje mi ne pominji!

Кako sada stvari stoje, mnogi Sremci bi voleli da ovo septembarsko leto potraje do proleća.

-Samo mi grejanje ne pominji! – najčešći je odgovor naših komšija ako ih upitate kako će se grejati predstojeće zime. Niko ne zna kolika će u novembru biti cena bilo kog energenta, samo se zna da će sve biti skuplje – i struja, i gas, i drvo, i ugalj, i pelet i daljinsko grejanje. U to niko ne sumnja.

Na teritoriji opštine Stara Pazova na stovarištima još uvek nema drva ni drugog ogreva. Ne vidi se nigde na ulici ispred kuće ni isporučeni ugalj, niti se testere drva.

Na zelenoj pijaci prodavci voća kažu da se svake godine u voćnjaku nađe neko stablo koje iseku, neke deblje grane takođe se ostavljaju za zimu da se polože u šporetu u kuhinji, dok se veći deo kuće greje na gas. Gas je preovlađujući energent u urbanim sredinama ali najavljeno poskupljenje unosi zabrinutost. Generalno, većina stanovnika se nada da će i naredna zima biti blaga kao prošla, praktično bez temperature u minusu i da će kratko trajati.

Penzionerka Nevenka Bobalj iz Šida kaže da će i ove zime kao i svih prethodnih da se greje na drva i ugalj.

-U sezoni u proseku potrošimo oko 15 metara drva i tri tone uglja. Ložimo na jednom mestu, pošto imamo centralno grejanje. Prošle godine su bila skuplja drva, a sada su malo jeftinija – oko sedam/osam hiljada, dok je ugalj koji smo nabavili još u aprilu bio 15.000 dinara tona. Mi imamo nešto svoje šume pa isečemo, a ostatak dokupljujemo. Prošle godine je bila malo blaža zima, ali se dugo ložilo, skoro do juna, tako da smo dosta potrošili – kaže Nevenka i dodaje da je ovakva vrsta grejanja najpovoljnija, te da je neće menjati.

Marko Stanković, penzioner iz Sremske Mitrovice, objašnjava da već godinama unazad tokom zime kombinuje grejanje na gas i na drva.

-Ako je zima blaža, kao što je bila prošla, onda koristimo samo gas. To bude dovoljno da zagreje celu kuću. Međutim, ukoliko je danima napolju minus, onda obavezno založimo kaljevu peć, jer ona bolje greje i duže drži toplotu, pa je samim time i isplativija u finansijskom pogledu. Za ovu sezonu nismo kupovali ogrev jer nam je ostalo drva od prošlog puta, tako da smo mirni. Nadam se da ova zima neće biti preterano hladna, pratim prognozu i nadam se da ćemo moći da uštedimo drva i za dogodine – kaže Marko Stanković iz Sremske Mitrovice.

Nabavka ogreva jeftinija u predsezoni

Кo je ogrev nabavljao u predsezoni, nešto je uspeo i da prištedi. Bosiljka Dukhonj iz Iriga ogrevno drvo nabavljala je još u martu ove godine. Deset prostornih metara će joj biti dovoljno za celu sezonu, čak će nešto i preteći. Ogrev je nabavila u šumariji na Fruškoj gori i tako radi godinama.

-U kući imamo jedno ložište i time se lepo ogrejemo, svi troje koliko nas živi zajedno. U martu kada sam kupovala drva, metar je stajao 8.000 dinara plus 1.000 dinara za sečenje. Tako da će me grejanje za celu sezonu koštati oko 90.000. Tako radimo godinama u kući i uvek nam pretekne od pola metra do metar na kraju grejne sezone, ali uvek gledamo da se obezbedimo jer se ne zna kakva nas zima čeka. A kako su zime sve blaže, drva uvek pretekne. Inače naša kuća je stara, od naboja. Tu je izolacija odlična, kuća je topla. Čak se ni u prelaznom periodu, na jesen i na proleće, ne dogrevam na struju, već isključivo na drva, kaže Bosiljka Dukhonj iz Iriga.

Toplovod

Cene daljinskog grejanja u Rumi poslednji put su menjane u aprilu ove godine i takve su na znazi i u predstojećoj grejnoj sezoni.

Prema važećem cenovniku JP „Stambeno“ Ruma, cena grejanja po kvadratnom metru stambenog prostora iznosi 107,88 dinara, koliko je i za povlašćeni prostor, dok za poslovni prostor iznosi 161,82 dinara po kvadratnom metru. U stambenom prostoru gde se toplotna energija obračunava po potrošnji fiksni deo cene staje 36,54 dinara po kvadratu, a varijabilni 7,38 dinara po kilovatčasu za prve dve tarifne grupe. Za treću i četvrtu tarifnu grupu varijabilni deo cene( potrošnja) košta 11,07 dinara po kilovatčasu, a fiksni deo koji se plaća tokom cele godine 54,8 odnosno 109,61 dinara po kvadratu mesečno.

Podsetimo, izgradnjom novih kotlarnica na gas, većina grejne površine u Rumi toplotnu energiju dobija od jeftinijeg i ekološkog energenta-gasa. Javno preduzeće „Stambeno“ od ovog leta svoje prostorije ima na novoj adresi u zgradi Lamele kod Doma zdravlja, ulica Treće vojvođanske brigade 2.

U Sremskoj Mitrovici, od pre nekoliko dana, na snazi je novo poskupljenje cene grejanja preko sistema JКP “Toplifikacija”. Cena grejanja po kvadratnom metru stambenog prostora iznosi 129,5 dinara, dok za poslovni prostor iznosi 164,52 dinara po kvadratnom metru. U stambenom prostoru gde se toplotna energija obračunava po potrošnji, fiksni deo cene staje 42,88 dinara po kvadratu, a varijabilni 8,85 dinara po kilovatčasu. U poslovnom prostoru, fiksni deo u Sremskoj Mitrovici košta 67,18 dinara, dok kilovatčas staje 11,71 dinar.

Poskupljenja su, prema rečima direktora ovog preduzeća, Slavka Sladojevića, bila iznuđena poskupljenjem energenata, te je cena grejanja, kako kaže, korigovana tek onoliko “koliko se moralo”. Sladojević takođe navodi da će, rekonstrukcijom magistralnog toplovoda koja je trenutno u toku nadomak PSC “Pinki”, grejanje u Sremskoj Mitrovici ove godine biti pouzdanije.

Ogrev za najugroženije građane

Tople domove predstojeće zime imaće i ove godine najugroženiji građani inđijske opštine, jer su u budžetu predviđena sredstva za te namene. Podela, kao i svake godine, vršiće se preko Centra za socijalni rad „Dunav“ koji će organizovati distribuciju ogrevnog drveta na kućne adrese korisnika socijalne pomoći. Prošle godine više od 300 domaćinstava dobilo je po jedan kubni metar ogrevnog drveta, a kako je istakao predsednik Opštine Inđija Vladimir Gak potrudiće se, da ove godine, količina bude veća.

-Кorisnici socijalne pomoći apsolutno mogu da računaju na ovu vrstu pomoći, kao što je to bilo i svih prethodnih godina. Nadam se da ćemo uspeti da povećamo količinu ogrevnog drveta koje će biti distribuirano najugroženijima ali to ćemo znati tek po usvajanju narednog rebalansa budžeta, istakao je Gak.

Prošle godine, kako su istakli predstavnici Centra za socijalni rad, prioritet su imala starija samačka domaćinstva i porodice u kojima je bilo više maloletne dece.

I druge lokalne samouprave u Sremu, takođe, imaju različite akcije pomoći oko nabavke ogreva za socijalno ugroženo stanovništvo.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook