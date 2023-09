Besplatna vakcinacija protiv humanog papiloma virusa

Tokom naredne nedelje, od 2. do 6. oktobra u vremenskom periodu od 08:00 do 18:00 časova u Školskom dispanzeru doma zdravlja Sremska Mitrovica će se održati nedelja otvorenih vrata posvećena promociji vakcine protiv humanog papiloma virusa (Gardasil9). Vakcina je namenjena sprečavanju nastanka infekcija izazvanih HPV, koje dovode do karcinoma grlića materice kod žena, a kod oba pola do pojave kondiloma, karcinoma spoljnih polnih organa, anusa i ždrela.

Tim povodom iz Zavoda za javno zdravlje upućeno je obaveštenje svim školama na teritoriji Grada Sremska Mitrovica da obaveste roditelje učenika da je vakcina besplatna za decu uzrasta od 9 do 19 godina i da je potrebna samo zdravstvena knjižicu kako bi se vakcinisali bez zakazivanja i čekanja.

Vakcinacija se inače sprovodi kontinuirano tokom cele godine, tako da nedelju otvorenih vrata zainteresovani mogu iskoristiti i da se samo informišu i razjasne sve dileme oko vakcinacije protiv humanog papiloma virusa.

Posebno je značajno da se odazovu učenici završnih razreda srednjih škola (deca rođena 2005. god.) koji još samo ove godine (do navršenih 19 godina) imaju pravo na besplatnu vakcinaciju.

