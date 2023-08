Tokom “Srem Folk Festa” izmena režima saobraćaja u centru grada

Menja se režim saobraćaja za vreme trajanja Međunarodnog festivala “Srem Folk Fest”, u periodu od 11. do 14. avgusta 2023. godine, tako što se za saobraćaj motornih vozila, u periodu od 19,00 do 23,00 časa, privremeno zatvara:

-ulica Кralja Petra I od Uprave za trezor do zgrade Policijske uprave;

-deo Zanatlijske ulice i ulice Ribarska obala;

-deo ulice Vuka Кarašića, Trg Svetog Stefana, Žitni trg i izlaz iz Šećer sokaka na Trg Svetog Stefana

-menja se jednosmerni režim saobraćaja u ulici Svetla, tako što će saobraćaj biti dozvoljen u smeru od Puškinove ulice ka keju.

Saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce

MENJA SE režim saobraćaja dana 15.08.2023. godine, u vremenskom periodu od 20,30 do 23,00 časa (u vreme trajanja koncerta tamburaške muzike, „Od begeša do prima“, tako što se za saobraćaj privremeno zatvara:

-deo Zanatlijske ulice i ulice Ribarska obala;

-deo ulice Vuka Кaracića, Trg Svetog Stefana, Žitni trg i izlaz iz Šećer sokaka na Trg Svetog Stefana;

-menja se jednosmerni režim saobraćaja u ulici Svetla, tako što će saobraćaj biti dozvoljen u smeru od Puškinove ulice ka keju;

Saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook