Za sredu, 16. avgust najavljena su sledeća isključenja električne energije zbog planiranih radova na mreži:

Bešenovo od 08:30 do 09:30 časova:

Lenjinova od broja 55 do 99 i od 52 do 100

Bešenovo od 10:30 do 11:30 časova

Surduk od broja 11 do 39, od 8 do 40 i b.b.

Sremska Mitrovica od 12:30 do 13:30 časova

Slobodaba Maletića od broja 58 do 80

Šid od 09:00 do 10:00 časova

Maksima Gorkog od broja 51b do 75, od 60 do 86 i b.b.

Mičurinova od broja 29 do 49, od 52 do 72 i b.b.

