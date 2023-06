Spisak sela u kojima će se vršiti zbrinjavanje pesticidnog otpada

Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i ove godine biće realizovana akcija prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

Raspored prikupljanja:

12.jun

Jarak od 08:30 do 10:00 časova

Šašinci od 11:00 do 13:00 časova

13.jun

Sremska Rača od 08.00 do 10:00 časova

Bosut od 11:00 do 13:00 časova

14.jun

Divoš od 08:00 do 10:00 časova

Stara Bingula od 08:00 do 09:00 časova

Čalma od 12:00 do 14:00 časova

15.jun

Martinci od 08:00 do 10:00 časova

Laćarak od 12:00 do 14:00 časova

16.jun

Sremska Mitrovica – Victoria oil (Stara šećerana) od 08:00 do 13:00 časova

19.jun

Šuljam od 08.00 do 09:30 časova

Šišatovac od 08:00 do 09:30 časova

Grgurevci od 10:00 do 12:00 časova

Ležimir od 10.00 do 12:00 časova

20.jun

Bešenovo od 08:00 do 10:00 časova

Bešenovački Prnjavor od 08.00 do 09:00 časova

Veliki Radinci od 11:00 do 13:00 časova

21.jun

Ravnje od 08:00 do 09.00 časova

Zasavica 1 od 09:00 do 10:00 časova

Zasavica 2 od 10:00 do 11:00 časova

Mačvanska Mitrovica od 11:00 do 12:00 časova

Radenković od 12:00 do 13:00 časova

Noćaj od 13:00 do 14:00 časova

