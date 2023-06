NAJVIŠE PRIZNANJE ZA VINO VINARIJE VINČIĆ: Grašac 2020. na krovu sveta

Spojem znanja, iskustva i savremene tehologije, uz dodatak ljubav i strasti, a sa blagosolovom prirode, od grožđa ubranog na obroncima Fruške gore nastalo je vino Grašac 2020. nedavno nagrađeno najvišim priznanjem na prestižnom svetskom takmičenju “Dekanter” u Londonu. U kategoriji belih suvih vina, ovo piće bogova kako ga često nazivaju, a plod vinarije Vinčić iz Šida, sa 97 bodova i titulom “Best in show” iza sebe je ostavilo oko 19.000 vina iz čitavog sveta.

Vest o nagradi vlasnika vinarije Vinčić, Aleksandra Sašu Vinčića dočekala je po malo iznenađujuće, slutio se uspeh, priznaje on, ali ne u ovoj meri.

-Od kada je napravljeno znali smo da je Grašac 2020. veliko vino i očekivali smo da bude nagrađeno, ali da će osvojiti “Best in show” zaista nismo mogli ni da zamislimo. Bila je to odlična berba koja je po svim parametrima i ocenama najeminentnijih stručnjaka iznedrila fantastično, jedno od najboljih vina na svetu – sa zadovoljstvom u glasu priča Aleksandar.

Prema njegovim rečima najveća tajna dobrog vina krije se prevashodno u samom vinogradu i kvalitetu grožđa.

-Кada imate dobru bazu i osnovu za proizvodnju vrhunskog vina, onda dalje možete da se “igrate” i u podrumu i da primenite svu potrebnu tehnologiju. Za Grašac 2020. ključ je u starom vinogradu, specifičnom zemljištu i celokupnom okruženju. Teroar Molovina, odnosno tog dela zaravni i vinograda odakle dolazi Grašac je vrlo specifičan, u pitanju je jedna hladna zemlja sa određenim primesama gline i to nam u toplim godinama daje jednu veliku prednost, zato što se vegetacija produžava za nekih 10 do 15 dana i onda je zrenje umerenije, tako da se aromatski kopleks značajno iskazuje u vinu. Inače, isti vinograd je već dao još jedno višestruko nagrađivano vino Grašac 2012, koji se takođe na brojnim takmičenjima pokazalo kao izuzetno – objašnjava Aleksandar.

Vinar se vraća godinama u nazad, kada su njegovu odluku da se fokusira na sortu grašac mnogi posmatrali sa čuđenjem, ali ističe da je to bio dobro promišljen potez, koji je dao sjajne rezultate.

-Ukoliko se vratimo u 17. i 18. vek, prema brojnim pisanim sačuvanim pisanim dokumentima možemo videti da se na Fruškoj gori gajio grašac, gajila se vinova loza i pravila se vrhunska vina. Čvrsti dokazi postoje da je sorta nastala upravo ovde, a da se kasnije migracijom proširila na ostale zemlje, pa tako sada imamo italijanski rizling, graševinu, rumunski vlaški rizling, olaš rizling, laški rizling, sve je to jedna sorta poreklom iz ovih krajeva. Sa sortom grašac ljudi su se ovde bavili vekovima, tako da ja tu svoju odluku nisam doneo na prečac i slučajno, a želja i cilj mi je da joj vratim stari sjaj i slavu – priča dalje vinar.

Priznanje koje je vino Grašac 2020. ponelo, velika je, ističe, i obaveza za naredni period.

-Dobiti najviše priznanje za nas bi moglo da znači i da možemo u penziju. Šalu na stranu, pred nama je još puno posla, jer sada su sve oči uprte u vinariju Vinčić i sve ono što ćemo da radimo u budućnosti, a mi ćemo da pokušamo da ponovimo 2020. godinu, pa čak i da budemo još bolji, mada u ovom poslu mnogo toga ne zavisi od nas, već od neba i vremenskih prilika. Mi smo često tu samo da prilagodimo stvari stanju na terenu – kaže Aleksandar i dodaje da je priznanje u Londonu važno ne samo za vinariju čiji je vlasnik, već za čitav Srem i Srbiju.

Profesor doktor Marko Malićanin sa Poljoprivrednog fakulteta u Кruševcu, cenjeni i priznati enolog koji je učestvovao u stvaranju vina Grašac 2020. ističe da je neizmerno ponosan na postignut uspeh na “Dekanteru” i da je to svojevrsna kruna njegove karijere.

-Poznato je da je sorta grašac na ovom podneblju prisutna od davnina, jako je populatno vino od ove sorte, međutim isključivo se kategorisalo kao špriceraško vino. Vinarija Vinčić je poslednjih 15 godina napornim i studioznim radom, analitičkim pristupom prvo vinogradu, a zatim i daljem procesu uspela da od takve jedne sorte napravi jedno veliko vino koje je pobedilo na najprestižnijem i najmasovnijem svetskom takmičenju. U kategoriji od 19.000 vina iz celog sveta mi smo se našli među devet najboljih belih mirnih vina i poneli titulu “Best in show”. Ne možemo biti ponosniji na taj istorijiski uspeh za celokupnu našu zemlju – reči su doktora Malićanina.

Profesor veruje da je prizanjenje na “Dekanteru” veliki podstrek i za ostale vinare u državi.

-Srbija je nažalost nestala sa vinske svetske scene, prosto je nije bilo tu, međutim poslednjih godina se ta slika menja, iz godine u godinu srpska vina osvajaju sve više priznanja i tako naša zemlja pokazuje da može da parira velikim vinskim zemljama. Mislim da naša javnost još uvek nije svesna važnosti i uspeha vina Grašac 2020, ali je ovo zaista istorijiski uspeh za državu i prvo ovako veliko priznanje za vino poreklom iz Srbije – ističe dr Malićanin.

Nevena Nedeljković, inženjer tehnologije ili enolog u vinariji Vinčić dodaje:

-Svaki vinar teži da napravi vrhunsko vino, a za to je potrebno da se poklopi više faktora, naravno da trudom, iskustvom i zalagnjem može da se dođe do tog cilja, ali za tu su izuzetno bitni vremenski uslovi, kao i sama pozicija, odnosno položaj vinograda. Takođe, od presudnog značaja je i momenat same berbe, kao i proces fermentacije, odležavanje vina. Vinarija Vinčić ima filozofiju da vrši berbu grožđa samo u dobrim godinama i to se određuje u toku tekuće godine, a na osnovu njegovog kvaliteta i po proceni stručnjaka. Tehnolozi i enolozi su zaključili da je 2020. godina kada će vinograd iznedriti dobro vino i zaista je bilo tako – reči su Nedeljkovićeve.

Za kraj, ona enolog dodaje da vinarija Vinčić na godišnjem nivou proizvede od 20.000 do 30.000 litara vina sorte grašac.

