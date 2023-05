Šampionska pesnica inđijskih boksera

Pokretanje Bokserskog kluba „Inđija“, posle dve decenije pauze, dalo je opravdanje u odličnim rezultatima koje postižu mladi inđijski bokseri. Sa pokrajinskih i državnih nivoa takmičenja u Inđiju stižu medalje i priznanja.

Stefan Josić, pionir do 42 kg osvojio je zlatnu medalju na prvenstvu Vojvodine, Uroš Кanazir,omladinac do 60 kg odneo je srebro, kao i Vudrag Savić, senior do 80 kg i Dušan Savić, omladinac do 92 kg.

Bronzanom medaljom okitili su se Aleksandar Vukojević, kadet do 64 kg i Vuk Mandić, pionir do 51 kg.

Zlatni šampion Srbije, kadet Mateja Dražić, trenutno je na pripremama kadetske reprezentacije Srbije, a na prvenstvu Srbije u Valjevu Stefan Josić, pionir do 42 kg izborio je srebrnu medalju.

