Građani Beočina koji su podneli svoje prijave za preuzimanje besplatnih kanti za komunalni otpad do 20. februara a nisu ih do sada preuzeli, mogu to učiniti svakog radnog dana u periodu od 8 do 17 časova u radnom dvorištu JKP „Beočin“ na adresi Karađorđeva 4.

Share this: Twitter

Facebook