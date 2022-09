Završena prva faza radova na rekonstrukciji muzeja u Rumi

Zavičajni muzej u Rumi ne prima posetioce, ali to ne ometa kustose da organizuju različite programe u drugim prostorima, kao što su to i činili tokom Кulturnog leta i to za vreme dok se u samom objektu izvode opsežni radovi.

Кada su radovi na rekonstrukciji zgrade Zavičajnog muzeja u pitanju, završena je prva faza. Ona je podrazumevala rešavanje problema sa vlagom, za šta je Opština Ruma izdvojila 12 miliona dinara.

-Problem kapilarne vlage koji postoji nekoliko decenija konačno je rešen. Sada, po rečima stručnih ljudi, moramo da sačekamo godinu-godinu i po dana da se vlaga isuši iz zidova, kako bismo mogli da radimo fasadu i unutrašnje radove, rekla je predsednica Opštine Ruma, Aleksandra Ćirić.

Prema njenim rečim to čekanje ne sprečava da se izvode neki drugi planirani radovi, kao što je zamena stolarije, za šta je već raspisana javna nabavka.

