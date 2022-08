Inđijsko JP „Ingas“ uveliko se priprema za predstojeću grejnu sezonu i, upravo se radi na proveri celog distributivnog sistema, rekao je na prošlonedeljnoj sednici Sistema 48 direktor „Ingasa“ Zoran Milićević.

–Proveravamo od tačke do tačke, vršimo remont onih delova koji se redovno vrši. Naravno, to je veoma važno da bi grejna sezona tekla bez zastoja. Кad uradite dobar remont, onda imate najmanje problema u toku grejne sezone. Što se tiče, Počente (Stari slankamen), mi smo uredili projekat i ishodovali građevinsku dozvolu i krenuli sa radovima na distributivnom gasovodu od 4,5 kilometara, a vrednost ovih radova iznosi 7,5 miliona dinara i rok izrade je do 30 dana – objasnio je direktor Milićević i naglasio da je u planu proširenje gasovodne mreže i u inđijskim Кrčevinama, delom na Banstolu i u svim produžecima u ulicama u naseljenim mestima koji su ostali.

-Nama su prioritet naseljena mesta i sada se radi samo o nekim produžecima od 100, 200 i 300 metara. Nama, u načelu su sada ostale vikend zone i spram mogućnosti pokrićemo i to. Mi paralelno radimo i priključke. Кrenuli smo na vreme. Ljudi polako počinju da se javljaju, tako da očekujem da do kraja građevinske sezone uspemo da rešimo sve zahteve građana. Naravno, one zahteve gde je kompletirana dokumentacija – kaže Zoran Milićević.

Takođe, on je podsetio i da je cena gasa u javnoj potrošnji od 1. avgusta podignuta i iznosi 36,53 dinara plus PDV po kubiku, a što se tiče snabdevanja, on ističe da je sve učinjeno da ono bude stabilno.

G.M.

Share this: Twitter

Facebook